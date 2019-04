Projet de 3,6 M$ pour la rénovation et la mise aux normes de l’aréna Émile-Bédard

La Ville de Shawinigan annonce qu’elle va procéder à la rénovation et la mise aux normes de l’aréna Émile- Bédard. Ces travaux sont évalués à 3 557 700 $, soit un montant de 927 100 $ pour la rénovation du bâtiment et l’achat d’une surfaceuse et un montant de 2 461 200 $ pour la réfection du système de réfrigération et de la patinoire. Un montant de 169 400 $ est également prévu pour les frais de financement.

Le gouvernement du Québec versera, pour ce projet, une aide financière de 800 000 $ dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling. La part de la Ville de Shawinigan sera de 2 757 700 $.

Au printemps 2019, la Division des immeubles du Service des travaux publics va procéder à l’appel d’offres professionnel pour la confection des plans et devis. Puis, un deuxième appel d’offres doit être lancé cet automne pour la réalisation des travaux. On prévoit que le chantier de mise aux normes débutera à la fin de la saison hivernale, au printemps 2020, pour se terminer en décembre.

Les travaux de mise aux normes comprennent le remplacement du système de réfrigération ainsi que le réaménagement de la salle mécanique. On va également procéder au remplacement de la dalle de la patinoire ainsi que de la tuyauterie de refroidissement et de chauffage sous la dalle. Les bandes et les baies vitrées seront également remplacées.

Les travaux de rénovation visent principalement l’entretoit, les appentis et les locaux de rangement, ainsi que les toilettes et les douches. On va également faire une réfection du revêtement extérieur de l’édifice.

« C’est un investissement important que réalise la Ville pour soutenir l’activité physique. Avec ces travaux, nous allons compléter la mise aux normes des quatre arénas sur notre territoire », explique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

« L’annonce d’aujourd’hui me réjouit au plus haut point. Pour répondre aux besoins des citoyens de la Ville, nous souhaitons leur offrir des infrastructures de qualité. La modernisation de l’aréna Émile-Bédard permettra à la population de Shawinigan de continuer à pratiquer régulièrement des activités physiques qui rejoignent ses intérêts », indique la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

« Ma priorité, en tant que ministre déléguée à l’Éducation, responsable du sport et du loisir, est la démocratisation du sport et, pour ce faire, nous devons d’abord assurer à toute la population le plus large accès possible aux infrastructures sportives et de loisir. Pour y parvenir, il importe notamment que nous ayons des complexes sécuritaires et au goût du jour. Ces investissements dans nos arénas et centres de curling, à travers le Québec, sont un geste concret en ce sens », conclut Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation.

« Je veux remercier mes collègues du Conseil pour leur soutien dans ce projet très important. L’aréna Émile-Bédard est un actif essentiel, particulièrement pour les secteurs Saint-Georges et Lac-à-la-Tortue. Il va nous permettre de soutenir le nouvellement de notre population en incitant les jeunes familles à venir s’installer chez nous », ajoute Martin Asselin, conseiller du district des Boisés.

Le 18 décembre dernier, la ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest, a annoncé un investissement de plus de 10 millions de dollars pour la rénovation de 15 arénas et centres de curling dans différentes régions du Québec. Ces projets seront réalisés d’ici le 31 décembre 2020 à la suite d’un quatrième appel de projets dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22. Ce programme fait partie du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.