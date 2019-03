Pourquoi stockons-nous nos gourmandises sur la ceinture abdominale ?

Chaque personne a sa propre morphologie. Cela explique notamment pourquoi nous ne stockons pas tous nos graisses dans les mêmes zones du corps. Mais un phénomène fréquent reste de stocker nos gourmandises sur la ceinture abdominale. Pour quelles raisons ?

Graisse sous-cutanée vs graisse viscérale

Premièrement, le ventre comporte deux types de graisses. Elles représentent donc 2 fois plus de possibilités de stocker les lipides que nous mangeons.

On distingue ainsi la graisse :

Sous cutanée, qui se situe entre la peau du ventre et les abdominaux. Une couche épaisse va alors masquer vos abdos, aussi définis soient-ils. Sachez que les femmes ont souvent plus de graisse sous-cutanée que les hommes.

Viscérale, qui entoure les organes internes du ventre. Souvent, un excès de graisse viscérale fait ressortir le ventre en avant. Attention, ce surplus est particulièrement mauvais pour la santé ! De plus, vous ne pourrez perdre votre graisse sous-cutanée qu’en éliminant d’abord la viscérale. Cette fois, les hommes sont davantage concernés que les femmes.

Le sucre est stocké en graisses

Ensuite, l’excès de sucre va être stocké par l’organisme sous forme de graisse. Si vous avez tendance à surtout « prendre du ventre », il est donc normal que les gourmandises que vous mangez se transforment directement en graisse qui se loge dans votre ventre.

Le même phénomène se produit lorsque vous consommez de l’alcool.

L’hygiène de vie

Enfin, votre hygiène de vie va fortement impacter le stockage des graisses dans le ventre. En effet, le manque de sommeil et d’activité physique, le stress, la mauvaise alimentation, etc. vont entraîner une accumulation anormale des graisses, notamment au niveau du ventre.

Pour perdre du ventre efficacement, il faut donc revoir votre hygiène de vie en profondeur.

Et lorsque vous vous serez débarrassé des kilos superflus qui se logent dans votre ventre, il est possible de vous ayez un excédent de peau disgracieux. De plus, votre ceinture abdominale risque de ne pas avoir un aussi bon maintien qu’auparavant. Dans ce cas, il peut être intéressant de se renseigner sur l'abdominoplastie . Cette intervention chirurgicale permet de refrapper le ventre, pour lui redonner un aspect plus tonique et plus plat.

Conclusion

En comprenant mieux pourquoi vous stockez vos graisses sur la ceinture abdominale, vous parviendrez mieux à agir pour les éliminer de manière efficace et durable !