Un Souper-bénéfice pour la conservation des milieux naturels

La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable poursuit sa mission et travaille à développer son milieu de vie de manière durable. Pour une septième année, elle organise un Souper-bénéfice au profit de la conservation des milieux naturels trifluviens.



À titre d’exemple, l’an dernier les fonds amassés ont servi à réaliser un projet de plantations comestibles à l’Académie Les Estacades dans le cadre de notre programme Des cours d’école qui respirent la santé!



C’est dans une ambiance festive de fête foraine que se déroulera notre Souper-bénéfice 2019 :

Jeudi 18 avril 2019

Club de golf Métabéroutin

Accueil 17h30 - Souper 18h30

Coût : 60 $

Cette année, c’est avec grand bonheur que nous comptons sur la présidence d’honneur de madame Claudie Gagnon, Directrice Développement durable et Innovation à l’Administration portuaire de Trois-Rivières.

« C’est avec enthousiasme que j’ai accepté l’invitation de la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable d’agir à titre de présidente d’honneur du Souper-bénéfice 2019. Au Port de Trois-Rivières, les valeurs du développement durable sont intégrées au quotidien dans nos projets, nos relations avec nos partenaires et notre communauté, et ce, avec un souci particulier accordé aux générations futures. Je suis donc très fière d’apporter ma contribution à cette activité qui permettra de soutenir la mise en place de projets porteurs et bénéfiques pour notre ville, notre milieu de vie », a tenu à souligner madame Claudie Gagnon, Directrice Développement durable et Innovation à l’Administration portuaire de Trois-Rivières.



Lors de cette soirée seront également remis quatre Prix Reconnaissance en développement durable à des organismes ou entreprises de Trois-Rivières qui se sont démarqués dans leur secteur d’activité au cours de l’année 2018.

Réservez vos billets dès maintenant :

Par téléphone au 819 379-4487, poste 1

Par courriel au [email protected]

Via la billetterie en ligne au https://lepointdevente.com/billets/f3rdd