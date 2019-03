Ville de Shawinigan : inscription pour les activités de loisirs printemps-été

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que la période d’inscription pour les activités de loisirs et de culture pour le printemps se déroulera du jeudi 14 au jeudi 21 mars.

La Programmation loisirs et culture printemps-été 2019 est disponible au www.shawinigan.ca/programmation. Des copies seront également distribuées dans la semaine du 4 mars dans les résidences de Shawinigan et dans les bibliothèques.

Inscription en ligne et en personne

Dès le 14 mars, les citoyens de Shawinigan peuvent s’inscrire en ligne au www.shawinigan.ca/programmation. À compter du 18 mars, ils peuvent s’inscrire en personne au Service loisirs, culture et vie communautaire (145, 6e rue de la Pointe). Une preuve de résidence sera exigée.

L’inscription en ligne et en personne a lieu du 19 au 21 mars pour les résidents des municipalités ayant une entente avec la Ville de Shawinigan et les 20 et 21 mars pour les non-résidents.

Inscription au camp de jour pour l’été 2019

L’inscription au camp de jour pour l’été 2019 se déroulera du 23 avril au 10 mai. Le camp de jour, réservé aux résidents de Shawinigan, offrira cinq installations sur son territoire cette année. Plus d’information sera diffusée dans les prochaines semaines.