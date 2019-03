La RTCS octroie un contrat de dix ans à Autobus Fleur de Lys

La Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) a octroyé un contrat de dix ans à Autobus Fleur de Lys, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er juillet.

« Nous sommes très heureux, car c’est une étape concrète vers la mise en œuvre de notre nouveau plan de transport en commun au cours des prochaines années. On a opté pour la technologie hybride, ce qui signifie le remplacement de l’ensemble de notre flotte d’autobus. De plus, notre nouveau plan de transport prévoit des horaires bonifiés et de nouveaux circuits afin d’optimiser les déplacements de nos citoyens à Shawinigan », indique Jean-Yves Tremblay, président de la RTCS.

Dans les prochains mois, la RTCS finalisera les étapes d’implantation de son nouveau plan de transport pour les années à venir. Une période transitoire d’environ un an sera nécessaire avant l’arrivée des nouveaux circuits et des autobus hybrides. Entre-temps, la RTCS bonifiera les plages horaires de transport les fins de semaine.