Trois citoyens honorés pour leur contribution au rayonnement de la Ville de Shawinigan

Le conseil a procédé à la remise de certificats pour des « Mentions du maire » lors de la séance publique d’hier soir. Le maire Michel Angers a fait la lecture de ces mentions, destinées à des citoyens qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan. Puis, des conseillers ont remis les certificats à chacune des personnes honorées.

Voici les textes de présentation des Mentions du maire de la séance publique du mardi 5 mars 2019.

Monsieur Philippe Casabon

Félicitations à monsieur Philippe Casabon, spécialiste de ski hors piste ou de real ski, qui a reçu la distinction de skieur masculin de l’année 2018 par le prestigieux magazine américain Freeskier. La distinction est d’autant plus prestigieuse qu’elle est décernée après une consultation auprès de plus de 200 skieurs professionnels les plus renommés de la planète. Celui qui est surnommé B-Dog par ses confrères a notamment retenu l’attention pour son film En particulier, dont plusieurs séquences ont été tournées à Shawinigan.

Ayant débuté le ski à l’âge de 2 ans, l’athlète de 29 ans a été membre de l’équipe de compétition de Vallée du Parc pendant quelques années, avant de comprendre qu’il voulait pratiquer un style plus casse-cou. Phil Casabon gagne maintenant sa vie en faisant du ski.

Monsieur Patrice Doucet

Félicitations à monsieur Patrice Doucet, coureur du Club Milpat Mauricie, qui cumule cette année un nombre impressionnant de nouveaux records québécois chez les 45 ans et plus. Après avoir établi de nouvelles marques au 400 mètres intérieur à Boston, au 800 m intérieur à Hanover, au 1 500 m intérieur à Toronto, au 800 m extérieur à Sainte Thérèse et au 1 500 m à McGill, il a établi deux nouveaux records le 26 janvier dernier, lors de la compétition John Thomas International à Boston, au 400 m et au 800 m, record qu’il détenait déjà et qu'il a amélioré.

De plus, en février, il a battu le record québécois du 1 500 m au Challenge André Harel, en plus d’abaisser son propre record au 400 m lors de la compétition Boston University David Hemery Valentine Invitational.

Monsieur Daniel Lamarre Félicitations à monsieur Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil, qui a été intronisé en décembre dernier comme Officier de l’Ordre du Canada, l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Il a reçu cette distinction pour sa « contribution à l’univers des communications et du divertissement, ainsi que pour son engagement philanthropique ».

Originaire de Grand-Mère, monsieur Lamarre a débuté sa carrière comme journaliste, avant de faire le saut en relations publiques, notamment avec le cabinet National. Il a par la suite dirigé la chaîne TVA, avant de se joindre au Cirque Soleil. Depuis plus de 15 ans, il contribue au rayonnement du Groupe Cirque du Soleil à l’international, en faisant une des marques canadiennes les plus reconnues dans le monde. Sous son leadership, l’entreprise de plus de 4 000 employés vit une transformation fulgurante et se positionne maintenant comme véritable chef de file mondial du divertissement.