L’APCHQ – Mauricie-Lanaudière présente la 37e édition d’Expo habitat Mauricie, en collaboration avec Desjardins, Barrette Structural et RE/MAX de Francheville. Anouk Meunier, de retour comme porte-parole de l’événement, invite toute la population à y participer du 14 au 17 mars prochains. Elle sera elle-même sur place les jeudi, vendredi et samedi.

Expo habitat Mauricie est un événement pratique et inspirant, qui permet aux visiteurs de trouver de bons outils pour réaliser leurs projets. Les rencontres, les discussions et le lien de confiance qui s’établit entre un entrepreneur et un client peuvent faire toute la différence dans les projets de construction et de rénovation, qui représentent souvent des investissements importants.

Ainsi, Expo habitat Mauricie reste un incontournable pour toutes personnes ayant un projet de petite ou de grande envergure puisqu’elles pourront être en contact avec plus d’une centaine d’exposants. Nul besoin de chercher ailleurs puisque tous ces experts seront réunis sous un même toit pour prodiguer de judicieux conseils. Les 12 000 visiteurs attendus pourront constater toute l’expertise, le savoir-faire et le professionnalisme des entrepreneurs d’ici.

En vedette en 2019

Une maison design inspirante à l’intérieur comme à l’extérieur

La population est invitée à venir découvrir tous les secrets de la conception du 115, chemin de l’Exposition, un bungalow design du style Boho chic : une tendance déco qui s’inspire de l’esprit bohémien auquel on accole un petit côté élégant. De l’intérieur jusqu’à la majestueuse terrasse de ce projet, les matières naturelles évoquent le voyage et la nature. Orchestrée de main de maître par la designer Nancy Gagné, cette construction est née d’une collaboration entre plusieurs entrepreneurs de la région et démontre avec brio tout le savoir-faire qu’on retrouve en Mauricie ! On souligne également l’apport de Signé Garneau pour la conception et l’aménagement de la terrasse extérieure.

Le repère de filles signé Anouk Meunier

Les équipes de Construction Acra et d’Home Depot Trois-Rivières ont créé un véritable repère de filles pour la porte-parole du Salon en s’inspirant de ses idées et de ses goûts. On y présente une nouvelle tendance au féminin : la She Shed, une riposte à la légendaire Man Cave. Ce cabanon design sera installé dans un aménagement extérieur moderne, chic et gourmand de 1800 pieds carrés grâce au travail de Jardin du coin. Au menu : un cabanon, un gazebo, une cuisine extérieure, un potager, une boutique gourmande et bien plus !