Problèmes de plomberie: sources et solutions

Habitués d'avoir accès à l'eau courante et à un équipement de plomberie performant, nous prenons souvent pour acquis à quel point ces commodités font partie de nos vies. Lorsqu'un élément du système fait défaut, nous sommes rapidement affectés et notre quotidien devient soudainement bien plus compliqué! Parfois, un petit problème peut avoir un grand impact, comme un évier bouché ou une toilette qui coule!

Voici les problèmes de plomberie les plus communs, leurs causes et leurs solutions:

Les robinets qui n'arrêtent pas de couler

Quoi de plus désagréable que d'entendre le robinet couler sans cesse à toute heure de la journée. La plupart des gens ont déjà subi ce problème et ont certainement voulu le régler rapidement. Dans bien des cas, l'écoulement est causé par des problèmes de corrosion des tuyaux, ou des éléments faisant partie du robinet qui font défaut. Souvent, si vous êtes un tant soit peu manuel, vous pourrez essayer d'effectuer des réparations. Attention, par contre, car il se pourrait que vos assurances interdisent que vous interveniez à ce niveau. Donc, si vous causez un dégât d'eau, vous ne seriez pas couvert.

Les toilettes bloquées

Une toilette qui ne fonctionne plus, c'est rapidement fatigant! On ne peut pas vraiment attendre des jours ou des semaines que celle-ci soit réparée. C'est donc un des travaux les plus communs en plomberie. La plupart du temps, la toilette sera bloquée par un excès de papier de toilette qui s'accumule dans le siphon et le collecteur. De plus, certaines personnes ne font pas attention et vont jeter n'importe quoi dans leur cuve, des pilules aux papiers bruns, en passant par le tissu, le maquillage et ainsi de suite. Demandez à un plombier et il vous en racontera des vertes et des pas mûres! D'ailleurs, plusieurs grandes villes sont aux prises avec des problèmes de tuyauterie à cause des gens qui sont peu soucieux de ce qu'ils mettent dans leurs toilettes.

Si la cause est un amas de papier de toilette, le fidèle outil pour déboucher les toilettes devrait être efficace. Il existe aussi des produits sur le marché servant à dépanner avant l’appel à un plombier. Par contre, ils sont souvent très corrosifs et peuvent endommager la toilette suite à des utilisations répétées. Le mieux, c'est de faire appel à un plombier qui viendra avec son équipement d'expert pour retirer les éléments causant le blocage.

La pression d'eau qui fait défaut

Une douche sans pression, c'est fort désagréable. Il peut y avoir plusieurs causes aux problèmes de pression d'eau, mais voici celles qui sont les plus communes:

Une tuyauterie vieillissante;

Le régulateur de pression fait défaut;

La valve d'eau est fermée.

La réparation dépendra bien sûr de la source du problème. Consultez un plombier certifié afin d'avoir son avis à ce sujet.

Le chauffe-eau qui ne fonctionne plus

On aime l'eau froide lorsqu'il est question de boire ou de prendre une bonne douche par un jour de canicule. Par contre, si l'on a envie de se laver les mains ou de prendre une douche matinale, l'eau chaude est très importante! Le chauffe-eau a une durée de vie limitée, et il peut aussi faire défaut à cause d'une défaillance prématurée.

Voici quelques problèmes qui peuvent survenir avec un chauffe-eau:

L'accumulation de sédiments;

Une fuite dans la ligne de gaz qui alimente le chauffe-eau;

L'élément chauffant fait défaut;

Le thermostat ne fonctionne plus.

Parmi les problèmes cités dans la liste, la fuite de gaz est certainement la plus urgente à régler. Ne tardez pas à contacter un expert en réparation de chauffe-eau. Dans les autres cas, vous devrez aussi faire venir un expert pour établir un diagnostic.

