Des examens de la vue gratuits dans les écoles

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 15 millions de dollars sur trois ans à la Fondation des maladies de l'œil pour assurer le dépistage des difficultés visuelles chez les enfants de l'éducation préscolaire.

Dès maintenant, des examens sommaires de la vue, faits par des optométristes, seront offerts gratuitement dans les écoles à tous les élèves de l'éducation préscolaire, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

À la suite du dépistage révélant un trouble de la vue, les parents seront avisés de manière à ce qu'ils consultent un optométriste en clinique pour un examen visuel complet sans frais et que des mesures soient prises pour corriger le problème, le cas échéant.

« L'identification et la correction des difficultés visuelles constituent un outil de prévention de difficultés d'apprentissage. Par cet investissement, nous démontrons notre engagement à prévenir les problèmes que peuvent avoir les enfants et à favoriser leur réussite. Aujourd'hui, nous donnons suite à une promesse pertinente, mais jamais livrée, du précédent gouvernement», de dire Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Des programmes de sensibilisation s'adressant aux parents d'enfants de 3 à 5 ans seront élaborés par la Fondation des maladies de l'œil pour souligner l'importance d'un examen de la vue avant l'entrée à la maternelle.

Faits saillants

L'aide financière accordée servira à couvrir les frais liés à l'organisation des examens sommaires de la vue à l'école et à l'élaboration de campagnes de sensibilisation pour une période de trois années consécutives, soit de 2018‑2019 à 2020-2021.

La Fondation des maladies de l'œil est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir la santé visuelle. Depuis 13 ans, elle développe une expertise dans l'organisation de dépistages visuels à l'école.

Rappelons que les examens oculovisuels de base sont couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour les personnes de moins de18 ans et pour celles de 65 ans et plus, et ce, une fois par année.

Un comité de vigie sera mis sur pied pour orienter la mise en œuvre du projet, en plus de veiller aux dispositions relatives à l'assurance qualité du programme de dépistage, incluant le consentement éclairé des parents. La Fondation des maladies de l'œil travaillera en étroite collaboration avec les partenaires siégeant au comité de vigie.