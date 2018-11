Comment reconnaître une fracture du scaphoïde ?

Si elle n’est pas déplacée, le poignet sera immobilisé entre deux et trois mois au moyen d’un plâtre, d’une résine ou d’une orthèse. Le protocole est assez long parce que la zone est mal vascularisée, la consolidation est donc plus lente. Si la consolidation ne se fait pas au terme de l’immobilisation, on évitera les risques de pseudarthrose par une intervention chirurgicale. Elle consiste en une ostéosynthèse avec greffe osseuse.