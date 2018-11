La crise de la cinquantaine existe-elle vraiment ?

Se rassurer : il peut être nécessaire d’exprimer ses doutes, ses questions voire ses remises en question ou ses peurs à un psychologue pour résoudre un problème identitaire. Cela suffit parfois à éviter une crise existentielle. Être attentif à ses propres besoins, analyser les changements intérieurs et extérieurs auxquels on est confronté peut aider à mieux accepter ce tournant de la vie et parvenir à des relations plus apaisées avec les autres et soi-même.