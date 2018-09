Formation leadership : révélation de talents

C’est bien connu : à sa sortie de l’école, un employé devra commencer en bas de l’échelle et gravir peu à peu les échelons avant d’obtenir un poste élevé dans la hiérarchie de l’entreprise. Malheureusement, dans les petites comme dans les grandes entreprises, la relève est souvent plus ou moins bien préparée à reprendre les postes de direction. Pourtant, la gestion des talents représente un enjeu majeur dans toutes les entreprises afin d’assurer leur développement et leur succès dans le temps. À l’heure où les baby-boomers commencent à prendre leur retraite, il est impératif de former les décideurs de demain pour qu’ils soient en mesure de relever avec brio les défis qui se présenteront à eux. Les formations leadership permettent justement de découvrir quels sont les talents dans votre équipe.

Développer des compétences

Un bon leader possède une vision d’ensemble de l’entreprise qui lui permet de repérer ses forces, ses faiblesses ainsi que les objectifs à atteindre à court, moyen et long termes. Cette vision s’accompagne de plusieurs qualités personnelles, comme l’aptitude à insuffler aux employés l’énergie nécessaire pour rendre le travail agréable et à les mobiliser; le désir de créer un environnement propice à la collaboration, où l’éthique et les valeurs de l’entreprise sont mises de l’avant; la capacité à mener les employés et l’entreprise plus loin sur le chemin de la réussite; des compétences solides en communication, etc. Le leadership représente alors une attitude ou une habileté que l’on doit maîtriser afin d’inspirer les employés, dans les bons moments comme lors de baisses de productivité ou de problèmes opérationnels. Cela repose donc sur le respect des employés envers le leader et sur la capacité qu’a ce dernier à prendre des décisions parfois très difficiles mais motivées par les résultats qu’on souhaite obtenir. La formation leadership permet de développer les compétences nécessaires pour assumer ce rôle difficile.

Les types de formation leadership

Il existe aujourd’hui une foule de formations leadership destinées aux entrepreneurs, aux dirigeants d’entreprise, aux coachs et aux gestionnaires. Certaines sont axées sur le développement du leadership à l’international, tandis que d’autres se concentrent sur les compétences nécessaires, par exemple les formations en leadership et communications ou celles sur les performances en entreprise. Tout bon leader devrait constamment chercher à découvrir de nouveaux outils afin de développer son entreprise, ses aptitudes et sa crédibilité; mais il a également la responsabilité d’assurer stratégiquement une relève. Cela signifie qu’il devrait donner la possibilité à ses employés d’acquérir les compétences dont ils auront besoin pour assurer l’avenir de l’entreprise. Informez-vous dès maintenant sur les activités de formation disponibles et propulsez votre entreprise vers de nouveaux sommets!