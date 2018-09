Les températures chaudes de l’été – ou plus précisément la canicule – vous ont finalement convaincu de vous procurer un climatiseur mural. Pestant contre l’humidité accablante, vous vous dirigez vers le fournisseur le plus près en espérant revenir chez vous avec l’objet tant convoité. Mais voilà, une fois en magasin, vous vous perdez dans les rayons et hésitez entre un modèle traditionnel et l’un des engins où il est indiqué « Inverter ». Comme de raison, aucun vendeur n’est là pour répondre à vos questions; vous revenez donc bredouille chez vous et faites une petite recherche : mais qu’est-ce qu’un climatiseur mural Inverter?

Comment ça fonctionne

C’est en 1981 que Toshiba a inventé la technologie Inverter, une technologie de fine pointe créée dans le but de se moduler en fonction de la demande de climatisation ou de chauffage. Elle atteint plus rapidement la température demandée que les climatiseurs traditionnels grâce à son compresseur à vitesse variable, qui lui permet de s’adapter continuellement à l’environnement qu’elle doit climatiser. Contrairement aux modèles classiques, dont le moteur tourne à sa vitesse maximale afin d’atteindre la température désirée avant de se mettre en veille, le compresseur à vitesse variable du climatiseur Inverter lui permet d’accélérer et de décélérer graduellement. Ainsi, il est en mesure d’éviter les arrêts et redémarrages fréquents qui engendrent une importante consommation énergétique. Le fonctionnement en continu du système fait également en sorte que la température désirée est atteinte plus rapidement.

Les avantages du modèle Inverter

Opter pour la technologie Inverter comporte de nombreux avantages, dont le plus important est sans doute le bien-être que procure ce système grâce à la diminution des écarts importants de température. Après tout, lorsque vous décidez de vous procurer un système de climatisation, c’est parce que vous souhaitez que la pièce climatisée soit confortable! Il s’agit donc d’un aspect à ne pas négliger. Il est à noter que les appareils traditionnels, à cause de leurs importantes variations de température, peuvent aussi provoquer une sensation de courant froid. Avec le modèle Inverter, ce problème est chose du passé; il n’y a plus de risque de vous assoupir dans un courant d’air et de vous réveiller avec un rhume… en plein été!

Le principal désavantage du climatiseur mural Inverter réside dans son prix beaucoup plus élevé que celui d’un modèle traditionnel. Cependant, ce point est largement compensé par les économies que vous ferez sur le long terme. En effet, les modèles Inverter permettent d’importantes économies d’énergie – jusqu’à 50% lorsqu’on les compare aux climatiseurs traditionnels – ce qui est un aspect fort intéressant à la fois pour votre comportement écoresponsable et pour votre portefeuille! La durée de vie de l’appareil est également plus longue, ce qui diminuera grandement les coûts liés à son remplacement.

Vous avez maintenant en main toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé et vous vous dirigez à nouveau vers le magasin le plus proche. Cette fois, lorsqu’un vendeur vous aborde, vous le remerciez poliment et continuez votre chemin… vous savez exactement ce que vous recherchez!