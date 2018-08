Les vertus des cours d'arts martiaux pour la famille

Regroupant plusieurs sports de combat d’origine japonaise, les arts martiaux sont des disciplines reposant sur des techniques de combat et mettant à l’avant-plan la maitrise de soi. En effet, la personne qui les pratique doit faire preuve de sang-froid et rester calme tout au long du combat, ce qui l’aide à mieux contrôler ses émotions.

Même principe, plusieurs variantes

On retrouve des milliers de variantes d’arts martiaux partout dans le monde, puisqu’ils sont pratiqués depuis des décennies, voire des siècles. Parmi les plus populaires, on retrouve le karaté, le taekwondo, le judo, le kungfu et les arts martiaux mixtes, qui font appel à plusieurs disciplines.

Chaque branche elle-même comprend plusieurs sous-catégories. Par exemple, il existe plusieurs genres de kungfu. Toutefois, la base et le concept des arts martiaux demeurent les mêmes : enseigner des techniques d’autodéfense tout en aidant les élèves à développer leur maitrise de soi.

Bien entendu, les bienfaits de ces activités sont nombreux et ce, pour toute la famille. Voyons voir en quoi ils consistent et ce que vous pouvez en tirer.

Une activité idéale pour apprendre à se défendre

L’un des principaux buts et avantages des arts martiaux est, bien sûr, de permettre à la personne qui les pratique d’apprendre à se défendre en cas d’attaque. Ils peuvent donc être particulièrement utiles aux enfants, surtout s’ils commencent à pratiquer dès leur plus jeune âge. Ils peuvent s’en servir pour contrer le phénomène d’intimidation en milieu scolaire, par exemple.

En améliorant leurs capacités d’autodéfense, les personnes qui s’adonnent aux arts martiaux se sentent plus en confiance face aux situations courantes de la vie quotidienne, ce qui leur permet d’améliorer leur mieux-être psychologique. Pour les parents, cela peut être rassurant de savoir que leur petit sera en mesure de se défendre adéquatement en cas d’attaque.

Des bienfaits non négligeables sur la santé physique

En plus d’améliorer la santé psychologique des personnes, les arts martiaux sont reconnus pour posséder de nombreux bienfaits sur la santé physique. Ils améliorent en outre les capacités cardiovasculaires et respiratoires. Faisant travailler tous les muscles du corps, ils permettent de garder la forme et de perdre du poids. Pratiqués intensément, ces sports peuvent permettre d’écouler jusqu’à 800 calories par heure, ce qui est énorme!

Qui plus est, les arts martiaux aident à améliorer la concentration d’une personne, puisque cette dernière doit se concentrer sur son adversaire et son combat afin de sauver sa vie. Il ne s’agit pas uniquement d’apprendre à se battre, mais également d’anticiper les mouvements, de les bloquer et de répliquer adéquatement par l’entremise de mouvements précis et ciblés.

Les cours d’arts martiaux améliorent également la souplesse et la coordination des mouvements. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour s’inscrire à des cours d’arts martiaux. En effet, n’importe quel individu de n’importe quel âge peut pratiquer ce type de sport. Qui plus est, on peut les pratiquer n’importe où : en salle de sport, en plein-air, dans un décor exotique, à la maison, dans la rue, etc. Bref, ce type de discipline renferme de multiples avantages qui profiteront à toute la famille.