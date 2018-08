Les meilleurs bbq portatifs sur le marché québécois

C’est l’été! Quoi de mieux que de se rassembler entre famille et amis autour de délicieuses grillades? Et quoi de mieux que de pouvoir transporter avec vous ce précieux objet dénommé barbecue? Si On the Road de Kerouac vous a laissé en bouche non seulement des goûts d’aventure, mais également des envies gustatives nécessitant une cuisson à point, cet article est pour vous.

Quels éléments doit-on considérer lors de l’achat d’un bbq portatif?

En premier lieu, vous devez vous assurer de la qualité des matériaux de fabrication, puisque ce sont eux qui seront responsables de la durée de vie de votre acquisition. Privilégiez l’acier inoxydable, ou la fonte émaillée. Recherchez également un barbecue vous offrant une garantie à l’achat. Exigez un minimum de deux ans pour la grille et de cinq ans pour le brûleur. Un an de garantie suffit en général pour les autres pièces.

Assurez-vous que la surface de cuisson convient à vos besoins : avez-vous l’habitude de faire de petits bbq en tête à tête avec votre bien-aimé(e) ou êtes-vous plus du genre à inviter tous les copains pour célébrer?

***AVERTISSEMENT*** Pour ceux et celles qui se laisseraient impressionner par le nombre de BPU: ne vous fiez pas trop à la puissance du brûleur. Un bbq qui chauffe très rapidement ne vous permettra pas d’accomplir la cuisson parfaite que vous désirez. Mieux vaut un appareil plus tempéré. Trop, c’est comme pas assez!

Voici donc notre sélection des meilleurs bbq portatifs au Québec.

1. Weber Q2200 (350$)

Weber, c’est LA marque incontournable lorsqu’il est question d’achat de barbecue, portatif ou pas. C’est une entreprise qui se démarque par la fiabilité et la qualité de ses produits. Pour ceux qui veulent trouver un bon équilibre entre qualité de cuisson et portabilité, ce bbq est pour vous. Le modèle est durable, avec une très bonne surface de cuisson. Notre sélection « bbq de luxe ».

Alimentation : Propane

Puissance : 12 000 BTU

Surface de cuisson : 280 po2

2. Master Chef (90$)

Excellent rapport qualité prix. Le MasterChef est un bbq qui se range et se transporte facilement, tout en offrant une surface de travail respectable et une puissance plus que suffisante pour les grillades en plein air. En plus, il fonctionne au gaz naturel. Un de nos coups de cœur!

(En revanche, ne vous attendez pas à ce que la qualité des matériaux vaille celle de notre champion des bbq, Weber).

Alimentation : Gaz naturel

Puissance : 10 000 BTU

Surface de cuisson : 234 po2

3. Napoleon TravelQ TQ285 (280$)

Niveau design, ce petit jouet remporte la palme. Ressemblant à une soucoupe volante, ce bbq pourra certainement envoyer valser vos papilles vers de lointaines planètes. Très grande surface de cuisson (encore plus que Weber!)

Alimentation : Propane

Puissance : 12 000 BTU

Surface de cuisson : 285 po2

4. Élément - Fuego (200$)

Côté pratico-pratique, celui-ci se porte en bandoulière! Modèle très compact qui offre d’excellents matériaux.

Alimentation : Propane

Puissance : 8 000 BTU

Surface de cuisson : 159 po2

5. Barbecue Gusto - Woodflame (300$)

Le dernier mais non le moindre : conception québécoise et écologique. Idéal pour pique-niques, camping et autres petites excursions. On aime (beaucoup)!

Alimentation : bois

Puissance : 62 500 BTU

Surface de cuisson : 784 cm2

Rendez-vous dans un magasin spécialisé afin de choisir votre nouveau joujou favori de l’été. Bon magasinage!