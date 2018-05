Site web d'entreprise: 5 raisons d'en avoir un

Article commandité

Une entreprise qui n'alimente pas sa présence sur le web perd de nombreuses opportunités pour obtenir plus de visibilité et par extension, plus de clients. Le site internet peut servir de carte d'affaires et il peut aussi devenir une plateforme en ligne pour offrir les produits et services de l'entreprise.

Le fait d'avoir un site internet permet à une entreprise d'élargir son bassin de clientèle. De plus, il est disponible 24h/24, 7 jours sur 7, contrairement à l'entreprise dont les heures d'ouverture sont plus restreintes.

Vous n'avez pas encore de site web pour votre entreprise ou celui que vous avez présentement n'est pas optimisé? Voici 5 raisons de consacrer du temps et des efforts à la création d'un site web d'entreprise:

1) Offrir un meilleur service à la clientèle

Le site internet peut devenir un allié pour améliorer la qualité de votre service à la clientèle. D'abord, vous pouvez créer des pages qui contiennent les réponses aux questions que les gens vous posent le plus souvent. De cette manière, le service sera plus efficace et vous perdrez moins de temps à répondre aux mêmes questions. Ainsi, vous pourrez consacrer cette énergie à d'autres tâches, notamment la vente et les suivis avec vos clients actuels.

Votre site peut aussi servir de valeur ajoutée pour les clients actuels et les anciens clients. Par exemple, ils peuvent se créer un profil sur le site et gérer certains aspects de leurs transactions, faire des demandes de services, poser des questions directement et bien plus. Cette fonction permet de faire en sorte que les clients se sentent plus proche de l'entreprise et mieux servis par vous et votre équipe. Sans site internet, un service à la clientèle aussi soigné prendrait beaucoup de temps. L'existence du site permet de faire tout cela de façon efficace.

2) Avoir une section transactionnelle: site e-commerce

Si votre entreprise vend des produits ou des services, vous devez trouver un moyen de les rendre disponibles sur internet. Avec les plateformes simplifiées, il est possible de créer un site e-commerce rapidement, sans dépenser de gros montants. Par exemple, les petites entreprises utilisent souvent les plateformes Woocommerce et Shopify qui peuvent être intégrées directement sur le site. Cette fonction permet d'avoir accès à une clientèle beaucoup plus élargie qu'avec un magasin ayant seulement pignon sur rue.

3) Établir une stratégie SEO pour créer une présence sur les moteurs de recherche

Si vous ne faites pas de stratégie SEO, il y a des chances que le nom de votre entreprise disparaisse sous celui de vos concurrents. Le SEO, c'est une méthode d'optimisation pour les moteurs de recherche. Cela permet à votre site d'apparaître dans les premiers résultats sur Google, Bing, Yahoo et les autres moteurs de ce genre.

En résumé, il s'agit d'une stratégie qui cherche à guider les algorithmes de ces moteurs de recherche pour leur montrer quel est le but de votre site, quel est son niveau d'intérêt pour les visiteurs et exactement où ils devraient le placer dans le classement des résultats de recherche lorsque les gens tapent des requêtes. La stratégie SEO comporte plusieurs aspects dont la manière de composer le contenu écrit, la structure du site, les liens entrants et sortants, la pertinence du contenu et bien plus...

4) Avoir plus de crédibilité

De nos jours, lorsqu'une entreprise n'a pas de site internet, la plupart des gens sont étonnés de ce constat. S'ils cherchent une entreprise en utilisant les moteurs de recherche, il y a plus de chances qu'ils décident de faire affaire avec celle qui aura un site.

Encore une fois, si vos compétiteurs ont déjà une longueur d'avance, cela veut dire que vous êtes en train de perdre des clients potentiels.

5) Mieux comprendre le public-cible

Le fait d'avoir un site internet vous aidera à mieux connaître les gens qui font partie de votre clientèle. Vous pourrez constater quel est le profil des gens qui visitent votre site internet, soit leur tranche d'âge, leur sexe et plusieurs autres éléments caractéristiques. Les résultats de ces données pourront vous aider à mieux cibler vos campagnes de marketing, même en dehors du site web. Par conséquent, l'existence du site vous aidera dans plusieurs sphères en rapport avec le marketing de votre entreprise.

B2BQuotes