Distribution gratuite d’arbres aux citoyens

La Ville de Shawinigan informe les citoyens qu’elle procèdera les 2 et 3 juin prochain à une distribution gratuite d’arbres offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Cette distribution se tiendra entre 9 h et 13 h au garage municipal (75, 28eRue, Shawinigan). Un maximum de deux plants par citoyen sera distribué (sur preuve de résidence), sur le principe du premier arrivé, premier servi, compte tenu de la quantité limitée. Veuillez apporter des sacs ou contenants pour transporter les plants. Les espèces disponibles sont des érables à sucre, des caryers cordiformes, des bouleaux jaunes et des chênes à gros fruits.

La Ville utilisera les plants qui ne seront pas donnés aux citoyens pour renaturaliser le bassin versant de la rivière Saint-Maurice, afin d’améliorer la qualité des eaux de surface sur le territoire. Ces bandes riveraines seront ainsi aménagées en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi, afin de réduire l’érosion, filtrer la pollution et favoriser le développement de la biodiversité.

Mois de l’arbre et des forêts

Par cette action, le ministère souhaite sensibiliser la population à l’importance de la richesse qu’offrent nos forêts et faire découvrir les merveilles de ces lieux. Tout au long du mois de l’arbre et des forêts, qui se déroule en mai, des activités sont organisées partout à travers le Québec.