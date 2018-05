La Fondation Richelieu de Trois-Rivières récolte une somme de 155 000 $

Le président de la Fondation Richelieu de Trois-Rivières, Maxim Vézina, le Club Richelieu de Trois-Rivières et son président, Alain Lafontaine, ainsi que les membres des conseils d’administration respectifs tiennent à remercier les nombreuses entreprises et les généreux donateurs qui ont permis à l’organisme de récolter la somme record de 155 000 $ cette année. Cette somme provient essentiellement des deux collectes de fonds principales de l’organisme, soit la campagne des Œuvres et le Souper crabe et crevettes.