À quel âge faire un bilan de santé ?

À partir de 25 ans, il faudra faire un prélèvement sanguin sécurisé dans un laboratoire médical privé pour contrôler le cholestérol, l’hépatite B et C et, au cas par cas, l’hyperthyroïdie et d’éventuels troubles cardiaques. Ces prélèvements sont admissibles au remboursement de la plupart des compagnies d’assurance.