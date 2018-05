6 outils de communication interne efficaces

Article commandité

La circulation de l’information au sein de l’entreprise fait souvent défaut. Outre les frustrations engendrées, le manque d’information peut susciter de nombreuses interrogations sur les stratégies organisationnelles mises en œuvre, voire des rumeurs dont les conséquences seraient plus difficiles à gérer. La mise en place d’une communication interne est indispensable pour favoriser les échanges entre les salariés, surtout lorsque les services sont cloisonnés ou éloignés géographiquement. Elle permet de véhiculer les valeurs de la société, de mieux gérer les changements décidés, de partager les compétences, bref c’est à la fois un outil de cohésion et de compétitivité. Quelles sont les solutions les plus efficaces et les moins onéreuses à mettre en place?

Un blogue participatif

Le blogue ne demande aucun investissement financier à l’inverse d’un site intranet, cher et nécessitant un accès par identifiant et mot de passe. Il est efficace auprès des effectifs éloignés géographiquement et consultables à la maison. Vous y mettrez en ligne toutes les informations utiles, y compris sur la relation client. Soyez attentif à le tenir à jour régulièrement et à répondre aux commentaires qui vous sont adressés.

Pourquoi ne pas l’assortir d’une boîte à suggestions ? Même si cela vous paraît anecdotique, c’est un moyen d’expression souvent apprécié pour sa confidentialité.

Un logiciel RH

Choisir un logiciel de présence performant optimisera la gestion de vos effectifs. Vous aurez une visibilité en temps réel de la présence de vos employés et maîtriserez ainsi mieux leur paie. Ce type de logiciel a l’avantage d’éviter les erreurs liées à une double saisie. De plus, il vous propose des indicateurs de performances des équipes donc une bonne visibilité de votre productivité ainsi qu’un calendrier à partager entre autres.

Un journal d’entreprise

Le journal d’entreprise peut être électronique ou papier. De type infolettre, il est ouvert aux employés qui peuvent partager ainsi leurs expériences. C’est d’autant plus important que cette forme de communication est plutôt descendante, il ne faut donc pas la transformer en organe de propagande.

Le livret d’accueil

Le livret d’accueil destiné aux nouveaux arrivants vous fera gagner un temps précieux. Il compilera toutes les informations indispensables sur l’entreprise et les différents services.

L’affichage

Les affiches sont un bon moyen de véhiculer l’information, à condition de rester d’actualité, et les valeurs de l’entreprise. Elles figureront dans les endroits stratégiques.

Les réunions d’équipe

Mieux qu’une réunion toujours chronophage, préférez les repas d’équipe, plus conviviaux, et qui n’empiètent pas sur le temps de travail.

La communication interne relève d’une véritable stratégie pour favoriser votre productivité.