Le nouvel hôtel Holiday Inn Express & Suites a ouvert ses portes

C’est le 18 avril dernier, que les dirigeants du Groupe Robin et du nouvel hôtel Holiday Inn Express & Suites de Trois-Rivières ont souligné l’ouverture officielle du tout nouvel établissement hôtelier du District 55. Situé à proximité de la sortie de l’autoroute 55 sur la rue Des Grands-Marchés, cet hôtel 3 étoiles vient ajouter une offre d’hébergement dans ce secteur en plein développement et crée une cinquantaine de nouveaux emplois dans la région trifluvienne.

Le premier hôtel selon les nouvelles normes

« Nous sommes heureux de procéder à l’ouverture de ce magnifique hôtel, le 3e sous la bannière Holiday Inn Express & Suites que nous ouvrons après Saint-Hyacinthe et Vaudreuil-Dorion. Il s’agit du premier hôtel construit selon les nouvelles normes « Formula Blue » de la chaîne IHG, qui exige notamment des chambres plus vastes », mentionne Nellie Robin, co-présidente du Groupe Robin, propriétaire de l’hôtel.

Le bâtiment de quatre étages comporte 111 chambres, dont 29 suites. Les séjours incluent le petit-déjeuner buffet, l’accès à la piscine intérieure, au centre de conditionnement physique, en plus d’offrir la connexion Internet Wi-Fi dans l’ensemble de l’hôtel.

La clientèle affaires est aussi bien desservie avec trois salles de réunion ainsi que les appels locaux et interurbains gratuits.

Les chambres sans tapis sont hypo-allergènes et incluent un mini-frigo, une cafetière Keurig® ainsi qu’un four à micro-ondes, un téléviseur à écran plat de 43 pouces, un séchoir à cheveux, un fer et une planche à repasser.

De plus, les petits animaux sont les bienvenus! Fait intéressant, les chambres sont munies de distributeurs de gel de douche, shampoing et revitalisant, un geste visant à réduire l’empreinte écologique de l’hôtel et de ses clients. Ces derniers ont aussi accès à un stationnement équipé de bornes de chargement pour véhicules électriques.

Un Hôtel certifié LEED

Le gaspillage représente un défi important pour l’industrie hôtelière. Soucieux de développer des projets porteurs pour l’avenir des localités où il s’établit, le Groupe Robin a opté pour la construction d’hôtels permettant de réduire considérablement leur empreinte écologique.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est une certification instaurée par le Conseil du Bâtiment Durable du Canada (CBDCa). Elle représente une référence internationale pour le design, la construction et l’opération de bâtiments durables à haute performance.

L’établissement se doit de respecter une longue liste de critères; ces critères établis par le CBDCa visent directement à respecter la loi des 3R: recycler, réutiliser et réduire.

Concrètement, pour l’établissement hôtelier de Trois-Rivières, les points forts se situent au niveau de la performance énergétique (notamment avec le mur solaire, la récupération de chaleur, l’éclairage DEL et les équipements certifiés Energy Star), le choix d’appareils de plomberie à faible débit ainsi que par la sélection des matériaux à faible émission de COV, produits dans la région et à partir de contenu recyclé.

Pour réserver une chambre ou pour plus d'informations à propos de l'Hôtel, cliquez ici.