Voyages d'affaires : comment optimiser vos déplacements ?

Un voyage d’affaires n’empêche pas d’allier l’utile à l’agréable même s’il faut rentabiliser son temps et son argent, d’autant que de nombreux cadres y consacrent la majeure partie de leur temps. Pour éviter les situations de stress, mieux vaut prendre le temps de bien le préparer. Une bonne organisation en amont peut éviter bien des déboires ! Voici donc 5 conseils pour optimiser votre déplacement.

Réserver son hôtel en centre-ville

Passer son temps dans les transports en commun est une perte de temps. Pensez à réserver dans un hôtel downtown à Montréal. Un quartier animé comme le quartier des Spectacles est la meilleure option. Vous y organiserez un dîner d’affaires ou profiterez de toutes les commodités sur place. La place des Arts est un vaste complexe culturel avec boutiques et restaurants.

Voyager léger

Vous perdrez moins de temps avec 1 bagage cabine à votre arrivée à l’aéroport. Choisissez-le à roulettes avec poignée rétractable, vous irez plus vite si vous devez courir après un taxi ou dans les escaliers du métro. Un costume sombre, deux chemises et 1 t-shirt suffisent pour un séjour très court. Si vous restez la semaine, observez la règle des « Five of each » : 5 paires de chaussettes, 5 chemises, 5 sous-vêtements. Votre hôtel offre sûrement un service de blanchisserie.

Téléchargez les applis indispensables

Avant votre départ, pensez aux applis qui vous seront indispensables :

Yuli, l’application de l’aéroport Elliott Trudeau,

Google Maps pour disposer d’un GPS,

Trip Case ou Google Trip pour toutes vos réservations à mentionner sur l’agenda intégré,

Parcs Canada pour avoir des infos sur les lieux historiques,

Hopper pour acheter des billets d’avions retour moins chers,

Uber pour réserver un taxi,

Yelp, sorte de bottin, mais avec réservations possibles dans les restaurants,

Expansify pour noter vos frais et numériser vos reçus.

Prévoir un budget

Déterminez à l’avance combien vous dépenserez par jour afin de mieux maîtriser votre budget.

Anticiper les problèmes de santé

Évitez de courir les pharmacies en cas de problèmes de santé en prévoyant une petite trousse de base :

Un bandage de contention,

Des coussinets et des pansements contre les cloques,

Un désinfectant pour les mains,

Des lingettes antiseptiques,

Un thermomètre,

1 anti douleur,

1 médicament contre les problèmes gastro-intestinaux,

1 pince à épiler contre les tiques.

Une fois rôdé à cette organisation, vos déplacements deviendront une routine.