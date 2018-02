Le Belkyra© et le Soft Lift© : tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Article commandité

Pour avoir une peau lisse et douce, il faut prendre soin de son visage quotidiennement. Et puisque les facteurs qui l'influencent sont multiples, il faut y porter une attention toute particulière. Selon l’âge, vous pouvez avoir recours à différents traitements du visage pour garder une belle apparence comme celui de Belkyra© et le Soft Lift©.

Belkyra, un traitement du double menton non invasif

Belkyra© traite sans chirurgie et de manière permanente le double menton et améliore l’apparence de la zone sous le menton et le cou.

En quoi consiste ce traitement?

Belkyra© est un traitement qui cible le gras sous le menton par micro-injections de l’acide déoxycholique. Son rôle est d’affiner et d’améliorer le contour de cette zone. Ce traitement est personnalisé selon les attentes du patient et la recommandation médicale. Il dure environ 20 minutes.

Quels sont les patients concernés par le traitement de Belkyra ?

Le traitement concerne les patients avec une ampleur légère au niveau du double menton. Quand il s’agit d’un cas sévère, il est conseillé d’avoir recours à une liposuccion du cou. Le double menton peut toucher les hommes et les femmes de tout âge. Cet amas graisseux, qui prend place sous le menton, n'est pas toujours lié à une prise de poids. Par contre, il est le plus souvent d’origine génétique et lié au vieillissement. Puisque cette masse graisseuse est souvent résistante aux régimes alimentaires et à l’entraînement physique, dans certains cas, le traitement Belkyra© apparait comme la solution la plus efficace.

Comment fonctionne Belkyra©?

Selon la sévérité de la condition, ce traitement peut prendre 4 séances. Ce médicament agit sur le gras sous-cutané afin de le dissoudre. Par la suite, d’une manière naturelle, il induit son élimination progressive. La réaction cutanée entraîne à son tour un resserrement cutané. Les résultats sont permanents et ils apparaîtront progressivement sur une période de 4 à 6 semaines.

Le Soft Lift, un traitement du visage non chirurgical

Soft Lift© est une technique de dermatologie esthétique non invasive et très efficace.

Comment peut-on définir un Soft Lift©?

C’est un lift du visage qui ne nécessite pas une intervention chirurgicale. Il combine les bienfaits du Botox© cosmétique et du Juvéderm©. L’objectif du traitement est de rafraîchir naturellement votre peau. L’injection du Botox© agit sur la zone supérieure du visage tout en atténuant les ridules et en rééquilibrant les muscles expressifs du visage. Quant aux injections de Juvéderm©, de l’acide hyaluronique, et de Juvéderm Voluma©, elles servent à restaurer les volumes des joues, des sillons, des lèvres, du contour des yeux, de la glabelle et du front.

Quels sont les résultats d’un Soft Lift©?

Le résultat global du Soft Lift est de procurer un air reposé et rafraîchi au visage. Les bienfaits du Soft Lift© sont donc le rajeunissement et l’équilibre des traits du visage de façon très naturelle. Grâce aux effets biostimulants réparateurs de longue durée du Juvéderm©, les effets sont instantanés et dureront jusqu’à 18 mois. Mais, des retouches périodiques sont conseillées afin de prolonger les bienfaits à long terme.

Le traitement a principalement l’objectif de maximiser le teint et la texture de la peau.

Puisque ce traitement ne cible pas une seule partie, les résultats sont multiples :

L’atténuation des rides et des ridules

La reprise de volume des joues

La diminution du volume du menton

Le rééquilibrage du volume des lèvres

L’éclat de visage momentané

Le comblement du volume des pommettes

Le rajeunissement efficace et sans trace visible de l’intervention

De nombreux traitements existent, renseignez-vous auprès de professionnels qui vous procureront le bon conseil et vous aideront à choisir le traitement qu’il vous faut.