Le traitement antirouille, pour protéger votre véhicule.

À force d’être exposées aux éléments, il est probable que certaines pièces de votre véhicule soient endommagées par la rouille. La rouille, qui se reconnait à sa teinte brunâtre, est la manifestation du phénomène d’oxydation qui se produit lorsqu’un métal est exposé à l’eau et à l’air. Une fois la réaction enclenchée, la surface rouillée perdra progressivement de sa solidité et pourrait même se perforer si elle n’est pas traitée. En effet, la corrosion occasionnée par la rouille a tendance à s’amplifier avec le temps et à se propager sur les pièces avoisinantes. De plus, comme la réaction est de type électrochimique, la présence de sel ou d’autres matières minérales sur la route accélère le processus. Pour cette raison, il est recommandé de faire nettoyer son véhicule régulièrement et d’opter pour un traitement antirouille qui le protégera des intempéries.

Pourquoi opter pour l’antirouille?

Le traitement antirouille a plusieurs avantages pour quiconque souhaite prolonger la durée de vie de son véhicule. En effet, la corrosion est néfaste pour votre véhicule et peut grandement en diminuer la valeur.

Comme la corrosion contribue à la détérioration des pièces de votre véhicule, il est important de prévenir ce phénomène qui pourrait nuire à l’intégrité structurelle de votre voiture. Certaines pièces situées sous votre voiture, qui sont souvent les premières à être touchées par la rouille, sont intégrales au bon fonctionnement de celle-ci et leur solidité est étroitement liée à la sécurité du véhicule.

En plus des pièces situées sous le véhicule, le traitement antirouille protège votre carrosserie de la corrosion. En plus d’être un avantage esthétique évident, l’antirouille prévient la corrosion carrosserie qui, à long terme, pourrait nuire à son étanchéité.

Pour ces raisons, la présence de rouille sur un véhicule en diminue la valeur. Opter pour un traitement antirouille constitue donc un investissement plutôt qu’une dépense pour celui qui compte garder sa voiture pour une longue période.

Quel traitement choisir?

Le traitement antirouille consiste à recouvrir votre voiture d’un produit résistant à l’oxydation. Celui-ci protège les pièces métalliques de votre véhicule et les empêche de se détériorer. Il existe différents types de traitements et ceux-ci ont tous leurs avantages respectifs. Un antirouille à base de graisse est résistant et ne nécessite normalement qu’un renouvellement aux trois ans. Toutefois, ce type d’antirouille est habituellement dispendieux et est plus difficile à appliquer en profondeur, laissant souvent certaines pièces sans protection.

Le traitement à l’huile est souvent privilégié en raison de son moindre coût et de son application plus uniforme. Comme l’huile à tendance à couler dans les jours suivant l’application, plusieurs garages offrent maintenant des traitements à l’huile qui contiennent un additif permettant de remédier à cet inconvénient. Renseignez sur le type de traitement offert dans votre garage pour vous assurer de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.