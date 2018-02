La physiothérapie : comment ça marche?

Article commandité

La physiothérapie, qu’est-ce que c’est et qui peut en bénéficier? Bien que très connue, cette discipline médicale reste souvent floue pour certaines personnes. Voici des éclaircissements.

À qui s’adresse la physiothérapie?

La physiothérapie peut aider toute personne qui a subit une blessure ayant affecté la fonctionnalité de ses muscles, de ses os ou de ses articulations. Il peut s’agir de grands sportifs qui se sont blessés au cours d’un match ou d’un entrainement, ou encore de toute personne qui a perdu certaines capacité physiques pour des raisons diverses.

En effet, la physiothérapie peut également être utilisée pour aider les personnes qui ont des séquelles physiques suite à une maladie ou à un traumatisme, que ce soit aux poumons, au cœur, au système sanguin, à la moelle épinière, aux nerfs et même au cerveau.

Un traitement en clinique de physiothérapie est essentiel pour les personnes ayant vécu un accident de la route ou un accident de travail. Il est aussi fortement recommandé de consulter un physiothérapeute aux travailleurs qui rencontrent des douleurs ou des incapacités physiques liées à la posture ou à la mauvaise utilisation du corps lors de l’accomplissement des fonctions professionnelles.

Quelle aide peut apporter la physiothérapie?

Une clinique de physiothérapie offre des services adaptés à chaque personne. Selon la condition de cette dernière et son rythme de vie, le physiothérapeute pourra utiliser différentes techniques pour l’aider à retrouver les capacités physiques perdues ou diminuées. Bien sûr, les exercices et techniques sont utilisées en fonction de potentiel de récupération propre à la personne, et du rythme que celle-ci peut supporter. Parmi ces techniques : des palpations, des exercices et mouvements spécifiques à pratiquer chaque jour, ainsi que l’application de glace ou de chaleur.

Un centre de physiothérapie pourra aussi employer l’électrothérapie comme technique de réadaptation physique. L’électrothérapie consiste à utiliser de légers courants électriques appliqués à la surface de la peau. Cette électrostimulation est très efficace pour aider à la rééducation fonctionnelle ou pour traiter la douleur chronique due à une fracture, à un traumatisme aux muscles, à une lombalgie, à une tendinite ou à la fibromyalgie.

Une autre technique utilisée en clinique de physiothérapie est l’hydrothérapie, qui permet de pratiquer les exercices recommandés dans une piscine. Les personnes arthritiques ou ayant des maux de genou ou de hanche peuvent grandement bénéficier de cette technique, puisque faire les mouvements dans l’eau permet de ne pas mettre trop de poids sur le membre affecté.

Les interventions offertes dans un centre de physiothérapie permettent à la personne d’améliorer sa fonctionnalité physique, de mieux gérer la douleur et même de retrouver une partie ou la totalité de ses capacités. Ces bénéfices lui permettent de réintégrer ses activités professionnelles, sociales et sportives plus rapidement.

Lors de votre consultation en centre de physiothérapie, le physiothérapeute pourra évaluer votre condition et déterminer quel seront les techniques les plus susceptibles de vous aider à retrouver vos capacités physiques. Il pourra aussi vous donner des conseils pour maintenir votre condition physique à un bon niveau, tout en prévenant les rechutes ou les blessures potentielles.