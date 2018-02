Conseils pour bien choisir votre tapis d’entrée

Article commandité

Choisir un beau tapis d’entrée ou un paillasson stylisé n’est pas facile lorsqu’on magasine dans les magasins à grandes surfaces. Même les boutiques offrent des choix assez restreints. Voici une autre option pour dénicher un tapis d’entrée ou un paillasson de qualité qui a du panache.

Tapis d’entrée ou paillasson design

Les designers savent comment rehausser l’apparence d’un décor. Ils ont des idées innovantes pour créer des meubles et accessoires pour la maison. En termes de tapis d’entrée et de paillassons, certains designers en font leur spécialité. Le studio de design québécois COUPER CROISER fait la conception et la fabrication de tapis d’entrée et de paillassons originaux et stylisés, qui s’intègrent parfaitement à tous les décors.

Les entrées de maisons ou de condos sont souvent les grandes oubliées lorsqu’il s’agit de décorer. On achète généralement un tapis vite fait dans un magasin de rénovation et on se rend compte que la qualité n’y est pas et que celui-ci ne dure que très peu de temps. Un produit fait en Chine n’offre évidemment pas la durabilité ni la beauté d’une création sur-mesure. Et il ne retient pas non plus l’attention de vos invités…

Pensez à choisir un modèle plus personnalisé de tapis d’entrée ou de paillasson offert par les designers de COUPER-CROISER. Décoratifs et originaux, ils sont disponibles par commande en ligne. Conçus pour un usage intérieur ou extérieur, ils sont proposés en de nombreux modèles. Donnant une élégance distinctive à votre entrée, ils peuvent aussi faire sourire par leurs inscriptions originales.

En effet, les tapis décoratifs du studio COUPER-CROISER jouent avec les formes et les couleurs, mais aussi avec les mots.

Si vous faites beaucoup de va-et-vient de l’intérieur à l’extérieur de la maison à chaque jour, pensez à acheter un tapis d’entrée plus grand. L’hiver, un tapis de plus grande dimension est extrêmement pratique pour ne pas abîmer les planchers. Il est recommandé de poser un tapis à l’extérieur et un paillasson à l’intérieur en période estivale.

Commandes en ligne

Vous pouvez commander votre paillasson ou votre tapis d’entrée à la boutique en ligne de COUPER CROISER et recevoir celui-ci dans un délai de 1 à 3 semaines. Les tapis et paillassons sont offerts en plusieurs grandeurs (jusqu’à 78 pouces carrés).

Ces modèles de tapis pose-bottes vous donnent une idée des petits clins d’œil humoristiques qui feront sourire vos proches… Certains modèles jouent sur la découpe de formes en bordure du paillasson, tandis que d’autres présentent des motifs distinctifs.

Tous les modèles sont vendus en différentes grandeurs, mais ils peuvent aussi être placés les uns à côté de des autres. Des modèles de tapis pour vélos sont aussi disponibles, de forme rectangulaire allongée et mesurant 10'' x 64''.

Chaque modèle possède les caractéristiques suivantes :