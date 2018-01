Stratégies de référencement web pour les PME

Article commandité

À la tête d’une entreprise de pneus, de réfrigération ou même d’une boulangerie, vous jouissez, grâce au bouche à oreille, d’une excellente réputation. Vos clients sont fidèles et nombreux.

Mais bien que votre réputation soit bien reconnue dans votre communauté, il n’en reste pas moins que certains clients potentiels vous contactent et vous demandent l’adresse de votre site web. Mais voilà, vous n’en avez pas.

En 2018, offrez-vous l'avantage d’une visibilité accrue sur les multiples plateformes numériques grâce à la création d’un site et d’une stratégie de référencement web pour PME.

En sachant que 3,8 milliards de personnes se connectent tous les jours à Internet, avoir un site web devient ainsi une nécessité. Si cette donnée à elle seule ne suffit à vous convaincre, l’émergence de vos compétiteurs qui affichent leurs services 24 heures/24, 7 jours/7 grâce au web devraient vous inciter à faire le pas.

Création de sites web: plus de crédibilité pour votre PME

Bien plus d’une simple vitrine pour faire la vente de vos produits et services, un site web est également un excellent moyen d’augmenter votre notoriété et d’afficher une image professionnelle qui inspirera confiance à votre clientèle.

L'accessibilité, la transparence et une approche à la fois humaine et personnalisée sont la clé pour atteindre et susciter l’intérêt des clients. Plus votre site comprendra d’informations sur vos services et votre entreprise, plus cela mettra en confiance les clients et ainsi plus votre crédibilité augmentera. En fait, votre site est le représentant de votre compagnie.

Référencement web pour PME: un jargon compliqué, mais profitable

Si vous êtes peu habitué au langage numérique, il est fort probable que si l’on vous mentionne le terme référencement web ou encore SEO (Search Engine Optimization) vous vous demandiez « ça mange quoi en hiver?». Cette réaction est bien normale et pour vous éclairez, voici un petit aperçu de ce que cela englobe.

Qu’est-ce que le référencement web?

Le référencement web est un terme général qui englobe bien des procédés. Cela peut aller de l’inscription d’un site web sur les moteurs de recherche et sur les annuaires web tels que Réseau 411 jusqu’à la mise en place d’action et de techniques qui vise à améliorer votre positionnement et votre visibilité sur le web.

Gagner plus de clients grâce au référencement local

Avez-vous déjà recherché un bon restaurant ou un garage mécanique sur le web? Comme par magie, les premiers résultats qui s’affichent sur votre écran sont les entreprises qui se trouvent dans votre localité. Merveilleux, n’est-ce pas?

Alors, pourquoi ne pas profiter vous aussi de cet avantage pour faire la promotion de votre compagnie? Grâce à la plateforme Google Mon entreprise, vous pourriez dynamiser votre présence en ligne. Il vous sera alors possible d’afficher vos spécialités, vos heures d’ouverture ainsi que de collecter les avis de vos clients. De plus, cela vous permettra de rediriger les consommateurs vers votre site web.

Campagne Adwords

Vous avez un site web personnalisé et convivial, du contenu informatif et optimisé grâce à des mots-clés choisis judicieusement et une fiche Google Mon entreprise. Déjà vous avez une excellente base pour percer le monde du web.

Mais malgré tout, vous désirez plus de visibilité? Une bonne option pour vous est une campagne Adwords. Cette stratégie marketing est une excellente solution pour faire des placements publicitaires par le biais de liens commandités sur les moteurs de recherche grâce à l’utilisation de mots-clés.

Référencement web: le HTTPS désormais obligatoire pour les sites web

Depuis quelques années, Google incite les webmestres ainsi que les référenceurs à basculer vers le https afin d’assurer la sécurité des sites sur le web.

Aujourd’hui, c’est officiel, si votre site n’est pas en https, celui-ci se verra fortement puni par Google qui le retranchera dans les résultats de recherche les plus éloignés.

En termes clairs, si votre site s’affichait en 4e position de la première page de recherche de Google, ce dernier pour désormais se retrouver en 5 ou même 6e page si vous ne le transférez pas en https.

Mais ce n’est pas tout! Si vous tentez de résister à la nouvelle réglementation de Google, sachez que ce géant du web fera alors apparaître un message d’alerte sur votre site lorsqu’un client le consultera.

Cette alerte informera le consommateur que votre site n’est pas sécurisé. Bien que banal, cela peut quand même avoir de graves conséquences telles que la perte de client suite à un manque de confiance de leur part envers votre site.

Afin d’encourager les gens à passer au https, Google récompense les sites qui ont franchir le pas en leur offrant un meilleur référencement web en les positionnant dans les premiers résultats de recherche.

Les spécialistes du référencement web pour PME

Besoin d’un coup de main pour bâtir une stratégie de référencement web optimale pour votre PME? Faites confiance à une agence de marketing telle que BJMédia qui pourra vous conseiller et voir avec vous quelles sont les meilleures solutions pour vous. À l’ère des communications et du numérique, offrez-vous tous les outils pour augmenter votre visibilité et partez 2018 du bon pied.