Comment rénover une installation électrique ?

Le premier conseil, le plus judicieux et le plus important de tous : ne le faites pas vous-même ! Non seulement il y a danger d’électrocution, mais un bricolage maison ne vous apportera que des problèmes dans le futur : augmentation du danger d’incendie, risque de ne pas être dédommagé par vos assureurs et même, poursuites judiciaires en cas de sinistre.

Comment savoir si le moment est venu d’effectuer des rénovations sur le système électrique de votre maison ? Il y a des indices qui sont évidents, d’autres qui le sont moins. Ce qu’il faut retenir, c’est que la Loi sur le bâtiment stipule que ce genre de travaux doit obligatoirement être fait par un électricien.

L’important c’est de ne pas attendre la catastrophe pour agir. Évidemment, si vous avez la moindre inquiétude, prenez conseil auprès d’un électricien. L’élément principal de toute installation résidentielle, c’est le panneau électrique. Il peut être placé au sous-sol, dans une garde-robe, une armoire, ou, d’une façon plus ou moins discrète, directement dans un mur de la maison. C’est votre petite centrale électrique personnelle et la première chose à investiguer en cas de problème, avant d’appeler un électricien.

Pour aider à percevoir les signes et les symptômes d’une défectuosité, et déterminer quand c’est le temps d’agir, voici quelques éléments à surveiller.



Quand devez-vous appeler un électricien ?

Vous ouvrez le panneau électrique et vous constatez qu’il contient des fusibles : cela veut dire que l’installation électrique est vraiment ancienne. Désormais, il devrait normalement contenir des disjoncteurs (communément appelés breakers). Il vous faut alors appeler un électricien pour moderniser l’installation. Sachez qu’en cas d’incendie, les compagnies d’assurances pourraient refuser de vous indemniser si votre panneau principal fonctionne encore avec des fusibles.

Autre signe inquiétant : un interrupteur qui fait des étincelles lorsque vous l’allumez ou l’éteignez. Il y a alors risque d’incendie. Rappelons au passage que le quart des incendies sont causés par des déficiences du réseau électrique. Aussi, s’il est normal que certains appareils électriques chauffent lorsqu’ils sont sous tension, ce n’est pas normal si la prise électrique devient chaude elle aussi.

Une autre situation courante est la surcharge lorsqu’il y a prolifération de rallonges et raccords électriques. S’il y a surchauffe, contactez immédiatement un électricien. La présence de fils électriques qui sortent d’un trou du mur, qui sont « tout nus » ou qui sembles détachés du panneau principal sont aussi les indications d’un problème sérieux.



N’y touchez pas !

Si vous décidez de faire des travaux vous-mêmes, nous vous rappelons que votre non seulement votre compagnie d’assurance pourrait refuser de couvrir le sinistre, mais vous vous exposez à des amendes et des poursuites.

Ne jouez pas avec le feu, et faites appel à un électricien dès qu’un problème de présente. Il y va de votre sécurité et de celle de votre famille.