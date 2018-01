3 manières de sécuriser votre colis avant d'en faire l'envoi

Article commandité

Les envois de colis sont de plus en plus nombreux avec la multiplication des plateformes d'e-commerce et les facilités de transports.

Quelques chiffres sur les envois de colis

Le nombre de colis envoyés explose. À la période de Noël, durant les deux semaines précédant l'événement, un peu plus de 20 millions de produits achetés en ligne ont été livrés dans quelque 15 millions de foyers canadiens.

C'est évidemment la période la plus chargée chaque année, mais Postes Canada observe une hausse de 20 % à 25 % d'une année à l'autre. En 2016 ce sont 1,3 million de colis qui avaient été livrés pendant les Fêtes en 15 jours. Les deux tiers des colis sont livrés au Pays par Postes Canada.

Une sécurité liée à un modèle de fonctionnement précis

Vous l'avez probablement remarqué si vous magasinez souvent en ligne, les colis expédiés par les grands du e-commerce comme Amazon ne sont pas toujours extraordinairement sécurisés.

C'est lié à un modèle de livraison qui mise en grande partie sur la confiance du transporteur et la traçabilité des paquets. Avec l'utilisation généralisée des téléphones mobiles, le transporteur est par ailleurs en relation constante avec le client. C'est une façon comme une autre de sécuriser les envois.

Sécurisation des envois professionnels

Pour les envois professionnels, la problématique est différente et cette approche peu satisfaisante. La valeur de la marchandise est souvent bien plus élevée que dans le privé. Certaines pièces peuvent aussi être d'une importance cruciale suivant leur destination. Il peut encore s'agir de produits dangereux à manipuler avec précaution.

La sécurisation de ce type d'envois touche dès lors un domaine spécifique de la logistique. Les différentes manières de sécuriser les envois incluent ainsi 3 composantes principales :

des conteneurs spécifiques (pour produits toxiques, fragiles ou précieux)

un étiquetage précis et conforme

des scellés de sécurité vérifiables

Les différents modèles de scellés de sécurité

Il suffit de faire l'acquisition de scellés de sécurité pour protéger vos envois professionnels d'une intrusion intempestive. Il en existe de différentes sortes :

scellés pour feuillards

liens autobloquants à usage unique ou réutilisables

liens en plastique armé

scellés en acier haute sécurité à boulons agréés par les douanes

scellés câble métallique agréés par les douanes

attaches de sécurité réglable

attaches de sécurité à serrage fixe

etc.

Certains modèles sont numérotés pour être de bout en bout vérifiables et surtout... « very » fiables !