5 conseils pour moderniser votre local professionnel

Votre local professionnel reflète votre image au premier coup d’œil. Il doit donc refléter votre dynamisme à travers son identité visuelle. L’accueil est à cet égard la vitrine de votre entreprise ! Si la décoration et l’aménagement sont garants du bien-être de vos clients, plus enclins alors à vous acheter quelque chose, ils motiveront aussi vos collaborateurs, plus productifs dans un environnement agréable. Voici donc 5 conseils pour un bon coup de jeune !

Le Mobilier et les accessoires

Optez pour un bureau de réception qui offre beaucoup de rangement, l’entrée de votre local professionnel doit être accueillante, conviviale et chaleureuse et non en désordre. C’est l’élément phare de votre stratégie de communication. Disposez des objets symboliques reprenant les valeurs de votre entreprise, des chaises ergonomiques pour le confort, des accessoires et des fournitures de bureau percutantes.

L’identité visuelle

Elle doit être dynamique et respectueuse de votre charte graphique. Peignez les murs en vous appuyant sur la psychologie des couleurs et en reprenant celles de votre logo. Osez les effets de contraste pour davantage de modernité.

Des affiches véhiculant les messages de l’entreprise, des plantes vertes dopant la créativité et une horloge murale complèteront votre décoration.

Le choix des matériaux

Ils peuvent véhiculer les valeurs de votre entreprise : choisissez des matériaux naturels écologiques et durables. Des planchers en bois renforceront aussi le côté cosy.

L’aménagement

Les différentes zones seront lisibles et aérées pour donner une impression d’espace. En aménageant une zone de rangement et de livraison à l’écart, une zone de détente conviviale dans l’entrée pour le café, loin des photocopieurs, un espace de circulation aisé vers les bureaux, vous donnerez l’image d’une organisation rigoureuse mais conviviale. Étudiez la signalétique et le marquage au sol, ils renforceront cette impression.

La lumière

Rien de mieux que la lumière naturelle pour doper le moral. Pour la faire pénétrer dans les bureaux, privilégiez des cloisons semi-transparentes qui respectent tout de même un peu l’intimité de vos collaborateurs mais amovibles pour faire évoluer les espaces de travail au besoin.

Si la lumière du jour vous fait défaut, jetez votre dévolu sur des luminaires modernes pour équilibrer l’éclairage et des lampes individuelles, comme à la maison !

Nul besoin de dépenser de grosses fortunes pour relooker votre local professionnel. Avec un peu d’imagination, vous gagnerez sans aucun doute en lisibilité et productivité.