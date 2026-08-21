Campagne électorale
Un gouvernement du Parti québécois abolirait Santé Québec s'il est élu
Un gouvernement du Parti québécois (PQ) abolirait Santé Québec afin d'investir davantage dans les soins directs à la population. Le PQ veut utiliser les sommes économisées pour renforcer la première ligne et l'accès aux soins via les CLSC, ainsi que diminuer les listes d'attente en chirurgie.
En conférence de presse devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, vendredi matin, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a déploré que Santé Québec n'a pas répondu aux attentes.
«On est bel et bien devant un monstre de bureaucratie. Il faut reprendre le contrôle sur cette société d'État et elle doit rendre des comptes sur une croissance qui est totalement hors de contrôle», a fait valoir M. St-Pierre Plamondon, évoquant le nombre d'employés qui augmente dans l'organisation.
La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a critiqué mercredi l'idée évoquée par le PQ d'abolir Santé Québec pour réduire la taille de l'État, disant que cela n'était «pas réaliste».
«Il y a eu un transfert d'employés du ministère vers Santé Québec. Tout ça, c'est fait. Ça a été des négociations importantes. On ne retournera pas là-dedans», avait déclaré Mme Bélanger.
Santé Québec a été créé en 2024 et est devenu l'employeur unique du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Le 23 janvier 2025 marquait le transfert officiel à Santé Québec de tout le personnel visé du ministère. Au total, 894 postes ont été transférés.
La Presse Canadienne
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