Le Parti conservateur du Québec propose de «renouer avec une culture pro-famille»

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) a dévoilé mercredi sa plateforme électorale avec quatre grandes priorités: «accroître la richesse des Québécois», «augmenter l’offre de soins en santé», «redonner de l’oxygène aux familles» et renforcer l'autonomie de la province au sein du Canada.

La formation politique d'Éric Duhaime propose un allégement fiscal pour les particuliers et les entreprises.

S'il est porté au pouvoir le 5 octobre prochain, le PCQ promet de mettre en oeuvre «la plus importante baisse d’impôt des particuliers et de taxes à la consommation de l’histoire du Québec», après avoir atteint le déficit zéro en quatre ans.

Affirmant vouloir «renouer avec une culture pro-famille», le parti suggère «une baisse des impôts historique pour la famille moyenne» afin de «donner aux jeunes qui désirent devenir parents, les moyens financiers nécessaires à la naissance d’un enfant», peut-on lire dans la plateforme.

Le PCQ dit également souhaiter «favoriser l’accès à une pluralité d’options de garde abordables».

La formation politique se montre aussi généreuse envers les entreprises. Elle promet une «baisse majeure» du fardeau fiscal des sociétés avec les économies qui seraient réalisées à la suite d'une réduction des subventions directes et des crédits d’impôt destinés aux compagnies.

Les conservateurs préconisent dans leur plateforme un «contrôle rigoureux des dépenses», entre autres avec un gel «permanent» des embauches dans la fonction publique et une réduction graduelle de 5,6 % par année grâce principalement à l’attrition.

Logement et santé

Le parti promet également de s'attaquer à la crise du logement. Il veut «simplifier le Code du bâtiment du Québec et alléger les contraintes qui pèsent sur la construction résidentielle».

Il s'engage aussi à soutenir les locataires à revenus modiques en investissant dans des programmes existants, comme l’Allocation-logement, «plutôt que de subventionner du béton en construisant» des habitations à loyer modique (HLM).

Sur le plan de la santé, le parti refuse «le faux choix entre le tout public et le tout privé». Le patient doit avoir accès à l'option où il pourra obtenir les meilleurs soins le «plus rapidement et au meilleur coût pour les contribuables».

Dans sa plateforme, le PCQ soutient vouloir «une plus grande accessibilité aux soins de santé en permettant à un patient d’aller au privé avec sa carte d’assurance maladie si les délais d’attente sont déraisonnables ou si l’intervention médicale coûte moins cher au privé».

Autonomie et régions

Les conservateurs provinciaux présentent une vision autonomiste du Québec face à Ottawa.

Les troupes de M. Duhaime suggèrent notamment l'adoption d'une «loi-bouclier québécoise». Elle viserait à «mettre en place un mécanisme permanent pour repérer, documenter et contrer les intrusions fédérales dans les champs de compétence du Québec».

De plus, un gouvernement conservateur proposerait aux autres provinces une «Charte pour l’autonomie» fondée, entre autres, sur le respect des champs de compétence et «le refus d’une centralisation excessive».

Il adopterait également une constitution québécoise «élaborée au terme d’un processus ouvert, non partisan et démocratique».

Le PCQ veut aussi donner plus de pouvoirs et de ressources aux régions et aux municipalités.

Il soumet l'idée de créer des «tables régionales décisionnelles». Celles-ci auraient «pour rôle de déterminer les priorités régionales et d’allouer certaines enveloppes transférées par Québec».

Appuyées par les tables des préfets et les structures régionales existantes, elles pourraient intervenir dans différents dossiers, tels que l'immigration régionale, les infrastructures, les ressources naturelles et l'occupation du territoire.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne