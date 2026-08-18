Paul St-Pierre Plamondon prévoit un référendum après Trump, en 2029 ou 2030

S'il remporte l'élection, le Parti québécois (PQ) attendra le départ de Donald Trump en 2029 pour tenir un référendum sur l'indépendance du Québec, a déclaré mardi son chef, Paul St-Pierre Plamondon, dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

Il a indiqué vouloir «clarifier» deux choses à l'aube du déclenchement des élections provinciales: il tiendra bel et bien un référendum dans un premier mandat, mais cette consultation populaire n'aura pas lieu «tant que Donald Trump sera président des États-Unis».

Bien qu'il eut déjà abordé le sujet par le passé, M. St-Pierre Plamondon ne s'était jamais prononcé formellement sur le moment précis de la tenue d'un référendum.

Mardi, il a fait valoir «qu'un enjeu aussi crucial que celui de l'avenir politique du Québec exige des conditions qui permettent un débat éclairé et serein».

«Il ne doit pas être confisqué par les soubresauts de la politique américaine, ni par les coups d'éclat d'un président imprévisible, ni par des campagnes de peur», a-t-il écrit.

«Formellement, cela signifie donc qu'un gouvernement du PQ ne tiendra pas de référendum avant le 20 janvier 2029, date de la fin du mandat de Trump à la Maison-Blanche», précise-t-il.

Avec cette prise de position, le chef péquiste croit «désamorcer complètement l'argument selon lequel ce serait le pire moment pour réfléchir à notre avenir en raison de Trump».

Caroline Plante, La Presse Canadienne