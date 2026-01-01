Trump doit signer un décret imposant de nouveaux droits de douane au Canada

Le président américain Donald Trump signe lundi un décret visant à imposer, d’ici 30 jours, des droits de douane de 50 % sur certains produits canadiens, ont indiqué de hauts responsables de la Maison-Blanche.

S'exprimant à titre confidentiel devant la presse, à condition de rester anonymes, ces responsables ont indiqué que cette mesure constituait une riposte aux interdictions provinciales visant les alcools américains, au système canadien de gestion de l'offre dans le secteur laitier et aux quotas imposés sur certains véhicules américains.

Ils précisent que la Maison-Blanche publiera une liste des importations concernées, mais que ces droits de douane, contrairement à bon nombre d’autres mesures tarifaires prises par Donald Trump, ne prévoiront aucune exemption pour les marchandises conformes à l’Accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM).

Ils précisent que ces nouveaux droits de douane ne s’appliqueront pas à l’énergie, à la potasse, au poisson, aux minéraux essentiels ni à d’autres produits déjà frappés par les droits de douane sectoriels distincts imposés par Donald Trump.

L’administration Trump invoque l’article 338 de la loi douanière de 1930 pour mettre en œuvre ces nouveaux droits de douane, bien que cet article n’ait jamais été utilisé à cette fin auparavant.

Ces droits de douane ne sont pas non plus liés à la récente menace de Donald Trump d’imposer des droits de douane plus élevés au Canada en raison de la fumée des feux de forêt.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne