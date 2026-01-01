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Pour les 24 prochaines années.

Québec dévoile son plan pour la gestion des ressources énergétiques

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30 juin 2026
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Par La Presse Canadienne

Le gouvernement Fréchette a dévoilé son plan à long terme de gestion des ressources énergétiques, qui fait de l'efficacité énergétique et de la résilience du système des priorités pour les 24 prochaines années.

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Bernard Drainville, dévoilait les grandes lignes de ce plan 2026-2050 mardi matin, en compagnie notamment de la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard.

Les orientations du plan comprennent l'efficacité énergétique, la résilience et la sécurité du système énergétique, ainsi que le soutien du développement des filières d'énergies renouvelables.

Québec cherchera aussi à «placer la disponibilité de l'énergie et les bénéfices économiques de la transition énergétique au coeur des décisions» et à «réaliser la transition énergétique au meilleur coût pour la société».

Le plan du gouvernement rappelle qu'en date de 2022, environ 52 % de l’énergie consommée par les Québécois provenait des énergies fossiles. En revanche, l'électricité représentait 41 %.

«Ainsi, malgré des réductions graduelles dans la consommation des énergies fossiles, comme les produits pétroliers, le propane et le gaz naturel, des investissements demeureront nécessaires dans le cadre de la transition pour maintenir en état et adapter les infrastructures stratégiques de ces filières», peut-on lire dans le rapport.

La Presse Canadienne

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