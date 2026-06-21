La Journée nationale des peuples autochtones est célébrée dans de nombreux endroits

Des activités et des rassemblements ont été organisés dans tout le pays pour célébrer dimanche la 30e Journée nationale des peuples autochtones, une journée destinée à rendre hommage à la culture, à l'histoire et aux contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le premier ministre Mark Carney visitera notamment une exposition pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones, dans la région de Vancouver. Il est notamment attendu au musée de Nanaimo.

De son côté, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, prendra la parole lors d'un évènement organisé cet après-midi par l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et du ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières, Jean Boulet.

La Journée nationale des peuples autochtones coïncide avec le solstice d'été — le jour le plus long de l'année — et revêt une profonde signification culturelle pour de nombreux groupes autochtones. Elle marque l'aboutissement du Mois des peuples autochtones, célébré chaque année en juin.

La Journée nationale des peuples autochtones, anciennement appelée «Journée nationale des Autochtones», a été proclamée en 1996 par le gouverneur général Roméo LeBlanc après des années de mobilisation de la part des groupes autochtones.

L'actuelle gouverneure générale, Louise Arbour, participera à une cérémonie organisée par l’association des anciens combattants autochtones pour marquer le 25e anniversaire de l’inauguration du Monument national aux anciens combattants autochtones à Ottawa.

La ministre des Services aux Autochtones, Mandy Gull-Masty, assistera au Festival autochtone du solstice d’été à Ottawa.

La présidente du Conseil national des Métis, Victoria Pruden, célébrera cette journée lors de l’événement «Rhythms of the Homeland» (Rythmes de la terre natale) au parc Minto, à Ottawa. Cet événement est présenté comme une célébration de la cuisine, de la musique et des danses traditionnelles.

Parmi les autres événements annoncés, une célébration de la culture mi'kmaq est organisée au Bore Park, à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Elmastukwek Mawio'mi organise une cérémonie au lever du soleil et un rassemblement communautaire à Corner Brook, à Terre-Neuve.

We’koqma’q organise un petit-déjeuner communautaire, une promenade méditative, un barbecue communautaire et un feu d’artifice dans sa communauté, en Nouvelle-Écosse.

D'autres évènements sont notamment annoncés à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le parc patrimonial de Wanuskewin, près de Saskatoon, à Winnipeg, entre autres.

Le Festival international de musique POP de Montréal propose un concert en plein air gratuit dimanche, avec des prestations de Hello Crows, Linda Saddleback et les Manitou Singers.

La ville de Toronto avait prévu une cérémonie matinale dimanche au parc Biidaasige.

La Presse Canadienne