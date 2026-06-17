Le ministre du Travail, Jean Boulet, va quitter la vie politique à la fin de son mandat. Le principal intéressé en fera l'annonce, mercredi matin.

La Presse Canadienne a pu confirmer la nouvelle qui avait d'abord été révélée par Radio-Canada.

M. Boulet représente la circonscription de Trois-Rivières depuis 2018.

Il a assumé les fonctions de ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de 2018 à 2022, et a aussi ajouté l’Immigration, la Francisation et l’Intégration à ses responsabilités à partir de 2021, jusqu'aux élections de 2022.

Après voir été réélu en 2022, il est redevenu ministre du Travail, mais a perdu ses autres responsabilités.

Après la victoire de Christine Fréchette à la tête de la Coalition avenir Québec (CAQ), plus tôt cette année, M. Boulet est devenu également ministre responsable des Relations canadiennes.

Il y a quelques mois, Québec a d’ailleurs signé une entente de dix milliards $ sur dix ans avec Ottawa. Cet argent va notamment servir au transport collectif.

Une trentaine de députés caquistes ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections.

- Avec les informations de Caroline Plante

Thomas Laberge, La Presse Canadienne