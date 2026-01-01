Les députés Champagne et Desrochers lancent le Conseil Jeunesse Mauricie 2026

Les députés de Saint-Maurice–Champlain et de Trois-Rivières, François-Philippe Champagne et Caroline Desrochers, ont annoncé ce mercredi le lancement du Conseil Jeunesse Mauricie 2026.

Cette initiative rassemble des jeunes de 17 à 30 ans de la région, qui se réuniront chaque mois d’ici la fin de l’année afin d’échanger avec des experts de différents domaines sur des enjeux d’actualité.

« Les jeunes de la Mauricie ont des idées innovantes et une voix qui mérite d’être entendue. Avec le Conseil Jeunesse Mauricie 2026, nous voulons stimuler l’engagement des jeunes dès le début de leur vie adulte pour aider les citoyens de demain à s’engager, et participer aux conversations qui façonneront notre avenir. J’invite tous les jeunes de la région à se joindre à nous et à faire partie du changement », a mentionné François-Philippe Champagne.

Le Conseil Jeunesse Mauricie est une initiative non partisane qui permet à des jeunes de tous horizons de se rassembler, d’échanger, de débattre et de réfléchir à des enjeux qui touchent concrètement la société, notamment la désinformation, l’environnement, la discrimination et plusieurs autres thèmes d’intérêt.

Les rencontres se tiendront en alternance à Trois-Rivières et à Shawinigan afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes de participer en présentiel. Une option virtuelle sera également offerte pour chacune des rencontres.

« Nous sommes très enthousiastes d’offrir cette plateforme aux jeunes de nos circonscriptions afin qu’ils puissent échanger sur des enjeux qui les passionnent, en Mauricie et au-delà. Créer le Conseil Jeunesse Mauricie, c’est catalyser et transformer les idées de nos jeunes en moteur de changement pour toute notre communauté », a ajouté Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l’Infrastructure.

Le Conseil représente une occasion unique d’en apprendre davantage sur la vie publique et l’engagement citoyen tout en prenant part à des discussions enrichissantes et en partageant ses idées et ses perspectives.

Pour joindre le Conseil Jeunesse, il suffit de remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/BxyjHSjNtrJ2ck1c9

Chaque demande sera évaluée par l’équipe organisatrice, qui communiquera avec les

candidats sélectionnés pour leur transmettre plus d’informations.