Jacques-Philippe Morin devient président de la SDC du centre-ville

Le conseil d’administration de la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières a élu une nouvelle présidence à la tête de l’organisation, soit Jacques-Philippe Morin directeur général - Hôtels Delta par Marriott Trois-Rivières et centre de congrès.

Œuvrant depuis plus de 10 ans au sein de la chaîne Marriott, Jacques-Philippe Morin occupe depuis 2021 le poste de directeur des opérations de l’Hôtel Delta à Trois-Rivières. Séduit par le dynamisme de sa région d’adoption, il a rapidement souhaité s’impliquer activement dans son milieu.

En 2024, il rejoint le conseil d’administration de la SDC à titre d’administrateur, puis agit comme vice-président. Il se distingue notamment en remportant le prix Hôtel de l’année 2024, parmi les hôtels à service complet gérés par Marriott International au Canada et aux États-Unis. Depuis 2025, il occupe le poste de directeur général des Hôtels Delta par Marriott Trois-Rivières et du centre de congrès. Il assurera également la direction du nouvel hôtel à venir.

« Le centre-ville de Trois-Rivières est rempli d’histoire et de souvenirs. Souvent cité en exemple dans le reste de la province pour son originalité et son dynamisme, notre centre-ville s’est démarqué au cours des dernières années. Dans un contexte de croissance et de densification, il entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de son évolution. Cette dynamique nous permet de franchir un nouveau cap, de renforcer notre écosystème et d’accroître notre attractivité. Par notre mobilisation, nous pouvons bâtir un centre-ville encore plus fort, vibrant et rassembleur. Ma mission à la SDC : faire rayonner notre cœur de ville et contribuer à le propulser vers l’avenir », a indiqué Jacques-Philippe Morin, président de la SDC.

Présidente sortante

L’organisation tient à remercier chaleureusement la présidente sortante, Rachel Hébert, pour ses deux années à la tête de la SDC du centre-ville de Trois-Rivières. Son engagement, son leadership et sa contribution au développement de l’organisation ont marqué son passage.

« Au cours des dernières années, le centre-ville a connu une belle évolution, portée par une SDC mobilisatrice, engagée et rassembleuse. Je suis fière du travail accompli. À titre de vice-présidente, je poursuivrai mon engagement en appui au conseil d’administration et à l’équipe permanente. Je souhaite beaucoup de succès à Jacques-Philippe dans ses nouvelles fonctions », a-t-elle souligné.