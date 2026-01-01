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Succession de François Legault

Christine Fréchette sera assermentée mercredi en tant que première ministre du Québec

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15 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Christine Fréchette doit prêter serment mercredi en tant que première ministre du Québec, à moins de six mois des élections provinciales.

Elle a battu Bernard Drainville dans la course pour succéder à François Legault, qui a fondé la Coalition Avenir Québec en 2011 et occupait le poste de premier ministre depuis 2018.

Âgée de 55 ans, Mme Fréchette sera la deuxième femme à occuper le poste de première ministre de la province, après Pauline Marois, du Parti québécois, qui a occupé cette fonction de 2012 à 2014.

Mme Fréchette a indiqué qu’elle nommerait son cabinet la semaine prochaine et qu’elle comptait faire au moins une annonce dans les prochains jours concernant le coût de la vie.

Élue pour la première fois en 2022 dans la circonscription de Sanguinet, sur la Rive-Sud de Montréal, Mme Fréchette occupait les portefeuilles de l'économie et de l'immigration au sein du cabinet de M. Legault.

Elle doit désormais relever le défi de redresser la situation de la Coalition Avenir Québec, qui se trouve en retard dans les sondages derrière les libéraux, le Parti québécois et les conservateurs à l'approche des élections du 5 octobre.

 

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