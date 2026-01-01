Pour une transition adéquate
Alerte: L'Assemblée nationale est prorogée jusqu'au 5 mai
Par La Presse Canadienne
Le conseil des ministres a prorogé l'Assemblée nationale jusqu'au 5 mai, alors que le gouvernement caquiste aura un nouveau chef dans les prochains jours.
Le cabinet du premier ministre a fait savoir mercredi que cette décision avait été prise «d’un commun accord avec les deux candidats à la chefferie».
Il explique que cela permettra une transition adéquate entre le premier ministre François Legault et son ou sa successeure.
Plus de détails à venir.