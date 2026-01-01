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Résumé

Le conseil municipal de Shawinigan présente son bilan de l'année 2025

durée 11h00
25 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Lors du conseil municipal, la Ville de Shawinigan a déposé et présenté son bilan annuel de l'année 2025. 

Selon le rapport, l'adoption de la Planification stratégique 2025-2030 représente un tournant pour la Ville. Cela leur permet de présenter un bilan en fonction des orientations stratégiques et de mettre en valeur le travail collectif des équipes municipales.

« Derrière les réalisations 2025, il y a des gens mobilisés. Nos équipes, même celles qu’on voit moins, mettent leurs expertises en commun pour faire avancer les projets municipaux et offrir des services de qualité à la population », explique la directrice générale, Kim Dumais. « Dans une Ville, les défis sont grands. On a la chance de pouvoir compter sur des femmes et des hommes qualifiés et impliqués. »

Faits saillants de l’année 2025

Par communiqué, la Ville de Shawinigan revient sur des éléments importants de l'année 2025.

Une économie en croissance et un territoire attractif
L’année 2025 se distingue par un retour marqué des investissements privés, totalisant 26,6 M$. C’est une hausse de 38 % par rapport à 2024. Au total, 275 permis industriels et commerciaux ont été émis.

Habitation : une relance concrète
Le marché de l’habitation montre des signes positifs avec la création de 472 nouveaux logements et des investissements de 223 M$ dans les quartiers.

Cette relance contribue à améliorer l’accès au logement et à stabiliser le marché pour les citoyennes et les citoyens.

Une ville engagée pour l’environnement
Shawinigan poursuit ses actions en développement durable. En 2025,
4 590 tonnes de matières organiques ont été compostées, générant des économies importantes et réduisant l’enfouissement.

La Ville a aussi renforcé la gestion de ses infrastructures en eaux usées. Par exemple, il y a eu la mise en place d’outils de suivi en temps réel et les interventions ont été optimisées. Ce sont des actions qui aident concrètement à la protection de l’environnement.

Des services municipaux accessibles et performants
Le Service aux citoyens a traité plus de 53 000 demandes d’information ou requêtes en 2025 (appels, courriels, demandes en personne), avec un temps moyen de traitement des appels de 2 minutes et 11 secondes. Plus de la moitié des demandes sont prises en charge dès le premier contact, témoignant de l’efficacité et de l’engagement des équipes.

La Ville a aussi poursuivi ses efforts pour améliorer l’accessibilité, les outils numériques et la qualité des services offerts à la population.

Une communauté dynamique et inclusive
La vitalité communautaire s’est traduite par le soutien à
108 organismes et la tenue de 147 événements. L’offre en loisirs, culture et sport a aussi été bonifiée.

Quelque 535 enfants ont participé au camp de jour estival. Aussi, de nombreuses initiatives ont favorisé l’accessibilité et l’inclusion dans les milieux de vie.

Ensemble, pour Shawinigan

« Le bilan témoigne d’un effort collectif. Chaque projet et chaque décision contribuent à bâtir une ville plus durable, plus inclusive et plus dynamique. Je tiens à remercier l’ensemble du personnel et les partenaires pour cette année riche en réalisations. L’année 2026 est déjà bien amorcée. L’arrivée d’un nouveau conseil municipal et la poursuite des objectifs de la Planification stratégique nous annoncent déjà de belles réalisations », indique la directrice générale de la Ville, Kim Dumais.

 

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