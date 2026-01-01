Voici les points saillants du budget présenté par Eric Girard

Voici les points saillants du budget présenté mercredi par le ministre des Finances, Eric Girard:

- Le gouvernement prévoit un déficit de 8,6 milliards $ pour l’année financière 2026-2027, en tenant compte du versement au Fonds des générations (6,3 milliards $ si l’on exclut ce versement). Il s’agit d’une réduction par rapport au déficit de 9,9 milliards $ de 2025-2026 (7,7 milliards $ en excluant le versement).

- Québec vise toujours le retour à l’équilibre budgétaire pour 2029-2030. Le déficit après versement au Fonds des générations devrait ainsi être ramené à 5,7 milliards $ en 2027-2028, puis à 1,5 milliard $ en 2028-2029.

- Québec rehausse de 5 milliards $ sur six ans les investissements en infrastructures, pour porter à 167 milliards $ le Plan québécois des infrastructures (PQI). Le gouvernement dit vouloir cibler les secteurs prioritaires, soit la santé et les services sociaux, l’éducation et l’enseignement supérieur, le transport collectif et le réseau routier. La part des sommes investies qui sera allouée au maintien en bon état des infrastructures existantes passe à 71 %, en hausse par rapport à 65 % dans le PQI précédent.

- Après une faible progression du produit intérieur brut de 0,8 % en 2025, le gouvernement prévoit une croissance de 1,1 % en 2026 et de 1,4 % en 2027. Le ministre Girard estime que la révision de l’accord Canada-États-Unis-Mexique est la menace la plus importante qui pèse sur l’économie québécoise.

- Les dépenses du gouvernement, en incluant le service de la dette, doivent augmenter de 1,5 % en 2026-2027, ce qui représente un coup de frein par rapport à la hausse de 4,3 % de l’année financière précédente.

- Le ministre Girard dit avoir prévu une marge de manœuvre de 250 millions $ pour des engagements ou des mesures que souhaiterait mettre en place le nouveau premier ministre (Christine Fréchette ou Bernard Drainville) qui succédera à François Legault le mois prochain. Le nouveau chef de la Coalition avenir Québec pourrait aussi puiser dans la provision pour éventualités (2 milliards $ pour la présente année financière).

- Le budget prévoit 581,3 millions $ en cinq ans pour le soutien aux PME, dont 365,1 millions $ pour les entreprises et les communautés forestières. Le secteur forestier est présentement confronté à des droits de douane de 45 % de la part des États-Unis.

- Le gouvernement entend consacrer 119 millions $ sur cinq ans pour le maintien du financement de la culture à l’école et aux sorties scolaires en milieu culturel.

- Le gouvernement entend consacrer 280,4 millions $ sur cinq ans pour soutenir le secteur audiovisuel québécois, dont 12,2 millions $ pour ajuster le crédit d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle.

- Québec prévoit 40,2 millions $ sur cinq ans pour la mise en place d’un Crédit d’impôt remboursable pour les médias d’information québécois (CMIQ), qui viendra remplacer le crédit d’impôt déjà en place pour ce secteur. Le CMIQ vise à soutenir la presse d’information écrite, la télévision généraliste privée, la radio commerciale ainsi que les agences de presse.