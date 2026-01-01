Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dès jeudi

Carney rencontrera son cabinet à Québec avant la reprise des travaux parlementaires

durée 09h00
22 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney se rendra à Québec jeudi pour deux jours de réunions privées avec son cabinet avant la reprise des travaux parlementaires la semaine prochaine.

Dans un communiqué, le cabinet du premier ministre indique que ces deux jours de réunions porteront sur l'économie, l'abordabilité et la sécurité.

Le communiqué précise que les ministres et les secrétaires d'État discuteront des progrès réalisés concernant les priorités énoncées dans leurs lettres de mandat et «détermineront les priorités pour mettre en œuvre du changement au cours de l’année à venir».

Le cabinet entendra des experts issus des domaines de l’administration publique, de la finance, des services communautaires, des technologies de pointe et des affaires internationales, ajoute le communiqué.

Cette retraite survient peu après le retour de M. Carney d'un voyage de neuf jours autour du monde visant à promouvoir les investissements à l'étranger.

Dans un discours prononcé mardi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, M. Carney a déclaré que l'ancien ordre mondial est révolu et a exhorté les puissances moyennes à s'unir face aux pressions économiques exercées par les grandes puissances.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa versera près de 1 G$ au Québec pour aider à la construction de logements

Publié hier à 15h00

Ottawa versera près de 1 G$ au Québec pour aider à la construction de logements

Le Québec touchera finalement sa part de l'enveloppe fédérale visant à accélérer la construction de logements, après de nombreux mois de discussions. Ottawa lui versera près de 1 milliard $. Le gouvernement québécois pourra utiliser ces fonds pour moderniser et développer des infrastructures nécessaires à la réalisation de nouveaux projets ...

LIRE LA SUITE
Économie: 59 % des Québécois ne font plus confiance au gouvernement

Publié hier à 12h00

Économie: 59 % des Québécois ne font plus confiance au gouvernement

Plus de la moitié des Québécois ne font pas confiance au gouvernement Legault en matière d’économie, selon un sondage Léger dévoilé mercredi. En fait, seuls 26 % des Québécois affirment que le gouvernement leur inspire confiance en matière d’économie, selon le coup de sonde réalisé pour le compte de la Fédération canadienne de l’entreprise ...

LIRE LA SUITE
La relève de la CAQ souhaite une course à la chefferie «transparente»

Publié le 19 janvier 2026

La relève de la CAQ souhaite une course à la chefferie «transparente»

La Commission de la relève de la Coalition avenir Québec (CAQ) souhaite une course à la chefferie «transparente, engageante et à la hauteur de l’importance du moment», à la suite de l'annonce de la démission du premier ministre François Legault, la semaine dernière. Dans une lettre ouverte transmise dimanche soir, signée par le président de la ...

LIRE LA SUITE