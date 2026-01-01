Le Canada devrait agir avec d'autres pour défendre la souveraineté, selon des experts

Des experts en politique étrangère affirment qu'Ottawa devrait tendre la main aux pays menacés par les États-Unis afin de coordonner une réponse aux mesures prises par l'administration Trump contre le Venezuela.

Les États-Unis ont étonné le monde entier cette fin de semaine en capturant le président vénézuélien Nicolás Maduro lors d'un raid militaire qui a suivi des mois de frappes aériennes contre des bateaux vénézuéliens que Washington accusait de trafic de drogue.

Max Cameron, professeur à l'Université de Colombie-Britannique spécialisé en politique latino-américaine, estime que cela pourrait être la première étape du déploiement par Washington de sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, qui prévoit que les États-Unis exercent un contrôle accru sur les Amériques.

M. Cameron a affirmé qu'Ottawa devrait tendre la main aux pays que Washington a menacé d'envahir ou d'acheter, tels que le Mexique, le Panama, Cuba et le territoire danois du Groenland, et définir une stratégie de préservation de la souveraineté nationale.

Il a ajouté que le Canada peut jouer un rôle de premier plan dans le rétablissement de la démocratie au Venezuela, où le régime de Maduro est toujours en place, et où des violences politiques pourraient éclater en l'absence d'une voie claire vers une transition pacifique.

David Carment, professeur d'affaires internationales à l'Université Carleton, estime qu'Ottawa devrait demander à Washington de clarifier la suite de son plan pour le Venezuela.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne