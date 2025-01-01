Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fonds monétaire international

L'économie canadienne a mieux résisté que prévu aux droits de douane, selon le FMI

durée 12h00
5 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un nouveau rapport du Fonds monétaire international indique que l'économie canadienne a mieux résisté que prévu au choc commercial provoqué par les droits de douane américains.

Le rapport souligne que l'impact du conflit commercial a été atténué par les exemptions prévues dans l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, mais que l'emploi et l'investissement ont tout de même faibli.

Il précise que la baisse des prix des matières premières, le ralentissement de la demande extérieure, le ralentissement de l'immigration et l'incertitude liée aux droits de douane ont aggravé la situation.

Pour l'avenir, le Fonds monétaire international estime que les perspectives risquées sont devenues plus équilibrées qu'au début de l'année, mais que l'incertitude devrait rester élevée.

Le rapport, qui fait partie de l'examen régulier de l'économie canadienne par le FMI, mentionne que le budget du gouvernement fédéral s'oriente à juste titre vers une augmentation des investissements publics.

Il soutient malgré tout qu'un ancrage clair du ratio dette/PIB devrait rester au cœur du cadre budgétaire du Canada.

Il ajoute que la politique budgétaire devrait continuer d'être mesurée, contracyclique et flexible.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa lancera un «examen complet» du régime de classement des armes à feu

Publié à 9h00

Ottawa lancera un «examen complet» du régime de classement des armes à feu

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, annonce qu'Ottawa va réaliser «sous peu» un «examen complet» du régime de classement des armes à feu. Selon le ministre Anandasangaree, ce processus de révision du programme comprendra des consultations avec les communautés autochtones au sujet de la carabine semi-automatique ...

LIRE LA SUITE
Les propos de Paul St-Pierre Plamondon sur le milieu culturel choquent

Publié hier à 18h00

Les propos de Paul St-Pierre Plamondon sur le milieu culturel choquent

Les propos du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon sur l'«aplaventrisme» du milieu culturel québécois continuent de faire réagir. Ses députés le défendent, affirmant qu'il a ouvert un débat important. «Depuis quand au Québec, pour lancer des débats, il faut qu'on méprise les gens?», s'est offusqué le co-porte-parole de Québec solidaire, Sol ...

LIRE LA SUITE
Paperasse: Québec veut adopter la règle du «deux pour un»

Publié hier à 15h00

Paperasse: Québec veut adopter la règle du «deux pour un»

Le gouvernement Legault veut désormais éliminer deux formalités administratives demandées aux PME pour toute nouvelle formalité. Cette disposition viendrait renforcer la règle du «un pour un», a indiqué le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, jeudi, en conférence de presse à Québec. Cette ...

LIRE LA SUITE