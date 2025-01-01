Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

L'accord entrera en vigueur le mois prochain

Les provinces et le fédéral s'entendent pour éliminer des barrières commerciales

durée 12h00
20 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un accord commercial a été signé entre toutes les provinces, tous les territoires et le gouvernement fédéral afin de réduire les barrières commerciales et permettre aux entreprises de vendre leurs produits partout au Canada.

Ravi Kahlon, ministre de l'Emploi et de la Croissance économique de la Colombie-Britannique, a annoncé cet accord à Victoria, bien qu'il ait été signé par les ministres du Commerce du pays lors d'une réunion à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, mercredi.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a proposé et présidé l'initiative nationale pour l'Accord canadien de reconnaissance mutuelle. M. Kahlon affirme qu'il s'agit de la plus importante réduction des formalités administratives de l'histoire du Canada.

L'accord entrera en vigueur le mois prochain et s'appliquera à des milliers de produits, à l'exception des aliments, des boissons, du tabac, des plantes et des animaux.

M. Kahlon affirme que l'inflation mondiale, l'instabilité et le chaos engendrés par l'administration Trump ont incité les Canadiens à s'attaquer de toute urgence aux barrières commerciales interprovinciales.

Un communiqué sur l'accord indique qu'il repose sur un principe simple: si un produit peut être vendu légalement dans une province ou un territoire, il peut être vendu ailleurs au pays sans règles ni autorisations supplémentaires.

«Cela évite aux entreprises d'avoir à se conformer à des milliers d'exigences dans quatorze juridictions», souligne le communiqué.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante se réjouit de la signature de cet accord, qu'elle qualifie de réalisation historique qui permettra de commencer à éliminer les coûteuses barrières commerciales internes.

«La prochaine étape devrait inclure l'extension de l'accord de reconnaissance mutuelle aux services, aux produits alimentaires et à l'alcool, qui sont encore confrontés à d'importantes barrières commerciales internes», affirme-t-elle dans un communiqué de presse.

«En signant cet accord, le Québec démontre encore qu'il est un leader pour enlever les obstacles du chemin de nos PME. Notre gouvernement s'est engagé à collaborer avec les autres provinces et territoires canadiens pour réduire notre dépendance envers les États-Unis et bâtir une économie résiliente, qui favorisera la croissance de nos entreprises. Et on respecte cet engagement», s’est félicité Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, dans un communiqué de presse.

«Au Québec, on s'est dotés d'une vision économique pour faire grandir nos PME et renforcer le pouvoir québécois, notamment sur le marché canadien. La signature de cet accord rejoint de près cette vision. Elle nous permettra d'offrir de nouvelles occasions d'affaires à nos entreprises, tout en réaffirmant la volonté du Québec d'être un partenaire favorable au commerce interprovincial», a indiqué Geneviève Hébert, l’adjointe parlementaire du ministre Poulin.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fermeture temporaire de soir et de nuit du pont de Grand-Mère

Publié à 11h00

Fermeture temporaire de soir et de nuit du pont de Grand-Mère

Dans la soirée et la nuit du 24 novembre, le pont de Grand-Mère situé sur la route 153, au-dessus de la rivière Saint-Maurice, à Shawinigan, sera fermé pour réaliser des essais de chargement. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe que l'entrave complète sera en vigueur dans les deux directions à partir de 19 h 30 le 24 ...

LIRE LA SUITE
Crise au PLQ: Geneviève Hinse met en demeure Marwah Rizqy

Publié à 9h00

Crise au PLQ: Geneviève Hinse met en demeure Marwah Rizqy

La crise au Parti libéral du Québec se poursuit: l’ex-directrice de cabinet Geneviève Hinse met en demeure la députée Marwah Rizqy à la suite de son congédiement. «En contravention à la coutume constitutionnelle qui réservait au chef de parti cette prérogative, vous avez cavalièrement prétendu congédier madame Hinse de son poste de cheffe de ...

LIRE LA SUITE
GES: Guilbeault laisse entendre que le Canada pourrait rater ses cibles climatiques

Publié le 18 novembre 2025

GES: Guilbeault laisse entendre que le Canada pourrait rater ses cibles climatiques

L'ex-ministre de l'Environnement Steven Guilbeault, aujourd'hui responsable du portefeuille de l'Identité canadienne, ouvre la porte à ce que le Canada n'atteigne pas ses cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) pour 2030 et 2035. «Évidemment les objectifs sont très importants, mais si on atteignait juste 35 % ou 36 %, (...) c'est plus ...

LIRE LA SUITE