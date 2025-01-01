Fermeture temporaire de soir et de nuit du pont de Grand-Mère

Dans la soirée et la nuit du 24 novembre, le pont de Grand-Mère situé sur la route 153, au-dessus de la rivière Saint-Maurice, à Shawinigan, sera fermé pour réaliser des essais de chargement.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe que l'entrave complète sera en vigueur dans les deux directions à partir de 19 h 30 le 24 novembre, jusqu’à 5 h le lendemain matin. Un chemin de détour sera mis en place par le nouveau pont des Piles. À noter que les services d’urgence pourront circuler, advenant une situation qui le requiert.

La date de cette intervention est tributaire de conditions météorologiques favorables. Si tel n’est pas le cas, la fermeture sera reportée au 25 novembre.

Avant de prendre la route, les usagers sont invités à consulter Québec 511.