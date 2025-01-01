Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Route 153, à Shawinigan

Fermeture temporaire de soir et de nuit du pont de Grand-Mère

durée 11h00
20 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dans la soirée et la nuit du 24 novembre, le pont de Grand-Mère situé sur la route 153, au-dessus de la rivière Saint-Maurice, à Shawinigan, sera fermé pour réaliser des essais de chargement.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe que l'entrave complète sera en vigueur dans les deux directions à partir de 19 h 30 le 24 novembre, jusqu’à 5 h le lendemain matin. Un chemin de détour sera mis en place par le nouveau pont des Piles. À noter que les services d’urgence pourront circuler, advenant une situation qui le requiert.

La date de cette intervention est tributaire de conditions météorologiques favorables. Si tel n’est pas le cas, la fermeture sera reportée au 25 novembre.

Avant de prendre la route, les usagers sont invités à consulter Québec 511.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les provinces et le fédéral s'entendent pour éliminer des barrières commerciales

Publié à 12h00

Les provinces et le fédéral s'entendent pour éliminer des barrières commerciales

Un accord commercial a été signé entre toutes les provinces, tous les territoires et le gouvernement fédéral afin de réduire les barrières commerciales et permettre aux entreprises de vendre leurs produits partout au Canada. Ravi Kahlon, ministre de l'Emploi et de la Croissance économique de la Colombie-Britannique, a annoncé cet accord à ...

LIRE LA SUITE
Crise au PLQ: Geneviève Hinse met en demeure Marwah Rizqy

Publié à 9h00

Crise au PLQ: Geneviève Hinse met en demeure Marwah Rizqy

La crise au Parti libéral du Québec se poursuit: l’ex-directrice de cabinet Geneviève Hinse met en demeure la députée Marwah Rizqy à la suite de son congédiement. «En contravention à la coutume constitutionnelle qui réservait au chef de parti cette prérogative, vous avez cavalièrement prétendu congédier madame Hinse de son poste de cheffe de ...

LIRE LA SUITE
GES: Guilbeault laisse entendre que le Canada pourrait rater ses cibles climatiques

Publié le 18 novembre 2025

GES: Guilbeault laisse entendre que le Canada pourrait rater ses cibles climatiques

L'ex-ministre de l'Environnement Steven Guilbeault, aujourd'hui responsable du portefeuille de l'Identité canadienne, ouvre la porte à ce que le Canada n'atteigne pas ses cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) pour 2030 et 2035. «Évidemment les objectifs sont très importants, mais si on atteignait juste 35 % ou 36 %, (...) c'est plus ...

LIRE LA SUITE