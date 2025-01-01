Nous joindre
Les accès à la résidence permanente pour raisons humanitaires se resserrent

durée 18h00
6 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral réduit le nombre de places disponibles dans ses programmes de résidence permanente pour réfugiés pour l'an prochain.

Le plan actualisé des niveaux d'immigration prévoit 49 000 places pour les réfugiés souhaitant obtenir la résidence permanente en 2026, contre environ 58 000 cette année.

Le Conseil canadien pour les réfugiés souligne que le budget fédéral comprend également une initiative ponctuelle visant à accorder la résidence permanente à 115 000 personnes protégées supplémentaires qui se trouvent déjà au Canada.

Le plan sur les niveaux d'immigration propose également d'accorder la résidence permanente à 5800 personnes dans le cadre de programmes humanitaires spéciaux afin d'accueillir les personnes ayant fui Hong Kong, l'Ukraine et le Soudan pour se réfugier au Canada.

Roy Lee, de la Hong Kong Pathways Alliance, indique que son groupe souhaite la mise en place d'un programme ponctuel pour accélérer l'obtention de la résidence permanente dans le cadre des programmes humanitaires spéciaux, en raison d'un arriéré de plus de 50 000 demandes.

Un haut fonctionnaire d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a indiqué mercredi que la demande pour ces programmes peut dépasser le nombre de places disponibles chaque année et que les demandes continueront d'être traitées.

David Baxter, La Presse Canadienne

