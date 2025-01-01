Nous joindre
Budget fédéral: Québec est insatisfait des investissements en infrastructures

5 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement Legault est insatisfait des investissements en infrastructures au Québec prévu dans le budget fédéral déposé mercredi.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a communiqué son insatisfaction à son homologue François-Philippe Champagne mercredi matin.

De son côté, le premier ministre François Legault a aussi exprimé en Chambre qu'il aurait souhaité que le fédéral investisse davantage en infrastructures.

Toutefois, il a salué les investissements massifs d'Ottawa en Défense en souhaitant que les entreprises du Québec obtiennent leur part.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

